Трамп конечно го казни Путин, еве ги реакциите на руските медиуми

Новите американски санкции против Русија предизвикаа бурни реакции во Москва, каде што и државните и независните медиуми, како и политичарите, реагираа со предупредување. Откако Доналд Трамп го откажа планираниот самит во Будимпешта и воведе санкции врз двете најголеми руски нафтени компании, Роснефт и Лукоил, тонот меѓу Вашингтон и Москва се чини дека повторно нагло се заостри.

Дописникот на Би-Би-Си од Москва, Стив Розенберг, пишува дека „изминатата недела во Русија се чувствуваше како сè да се повторува, како филмот „Groundhog Day“, или како што велат Русите, „Ден на мрмотот“. Додека до неодамна имаше најави за самитот САД-Русија, „новата реалност“ сега вклучува откажување на плановите и враќање на санкциите. „Трамп претходно го избра морковот пред стапот, но сега одлучи да ги складира морковите и да прибегне кон санкции“, пишува Розенберг. Сепак, според него, тешко е да се очекува дека ова ќе го принуди Кремљ да прави отстапки во врска со војната во Украина.

Да ве потсетиме дека претседателот Владимир Путин ги нарече новите американски мерки „непријателски чин“ и обид да се принуди Русија да попушти. „Но, ниедна земја што се почитува себеси и ниедна нација не донесува одлуки под притисок“, им рече Путин на новинарите. Поранешниот руски претседател Дмитриј Медведев, како што се очекуваше, беше многу поостар. „САД се наш непријател, а нивниот зборлест „миротворец“ сега целосно се впушти во патот на војна против Русија. Одлуките што ги донесоа претставуваат воен чин“, рече тој на социјалните мрежи.

Таблоидот „Москва Комсомолец“ го обвини Вашингтон за „каприциозност и непостојаност на главниот преговарач“, осврнувајќи се на Трамп и неговото повлекување од договорот од самитот. „Нема причина Москва да се согласи на прекин на огнот“, објави весникот, повикувајќи ја руската војска да продолжи да се бори во Украина. Неколку дена пред откажувањето на состанокот, руските медиуми ја прославија идејата за нов самит во Европа без присуство на Европската Унија, што многумина го протолкуваа како „шлаканица за Брисел“. Сепак, како што пишува Би-Би-Си, во Москва немаше илузии дека таков состанок ќе донесе конкретен исход.

Кремљ, според дописникот на Би-Би-Си, сака мир, но само под услови што се неприфатливи и за Киев и за Вашингтон. Овие услови вклучуваат не само територијални прашања, туку и барање за запирање на проширувањето на НАТО кон исток, кое Москва го смета за „корен на конфликтот“. Од друга страна, американската администрација процени дека продолжувањето на разговорите во овој момент би било залудно. Трамп наводно побарал од државниот секретар Марко Рубио да провери со рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров дали има основа за состанок во Будимпешта. Кога стана јасно дека нема напредок, самитот беше откажан.

„Во играта на влечење јаже со Трамп, Русија повторно води“, пишува Московски Комсомолец. „Пред самитот во Будимпешта, Европа ќе го влече Трамп заедно со телефонски повици и посети, а потоа Путин ќе го повлече назад на наша страна“. Како што заклучува Стив Розенберг, се чини дека „филмот што сите веќе го знаат напамет“ е повторно на репертоарот, со истите актери, но со сè поопасни последици.