Дали новите санкции на Западот ќе го принудат Путин да ја прекине војната во Украина?

Москва негираше дека најновите санкции на ЕУ и новите строги мерки на Вашингтон ќе имаат какво било влијание врз нејзината економија или нејзината воена стратегија, сигнализирајќи дека Русија нема да се откаже од инвазијата на Украина ниту ќе се согласи на прекин на огнот.

Руското Министерство за надворешни работи во четврток објави дека санкциите на Европската Унија против Москва „всушност работат против самиот Брисел“, додавајќи дека „можностите за нивно проширување се исцрпени“.

Кремљ продолжува да негира дека новите построги мерки имаат какво било влијание врз руската економија и воената стратегија на Москва во Украина, сигнализирајќи дека нема да го промени својот став за инвазијата и нема да се согласи на прекин на огнот.

Руското Министерство за надворешни работи соопшти дека дури и американските санкции против нафтените гиганти Роснефт и Лукоил „нема да предизвикаат проблеми за Русија, која развила силен имунитет на ваквите ограничувања“.

„Сепак, тие испраќаат контрапродуктивен сигнал, вклучително и од гледна точка на украинското решение“, изјави портпаролката Марија Захарова во четврток.

Дмитриј Медведев, поранешен претседател и поранешен премиер на Русија, отиде подалеку, нарекувајќи го Вашингтон непријател на Москва.

„САД се наш непријател, а нивниот зборлест „миротворец“ сега целосно се впушти во патот на војна со Русија. Донесените одлуки се чин на војна против Русија. А сега Трамп целосно се усогласи со лудата Европа“, рече Медведев, осврнувајќи се на американскиот претседател Доналд Трамп.

„Сега е време да се запре убивањето и веднаш да се стави во сила прекин на огнот“, рече американскиот секретар за финансии Скот Бесант во среда, објавувајќи ги санкциите, првите откако Трамп се врати во Белата куќа.

„Со оглед на тоа што претседателот Путин одбива да ја заврши оваа бесмислена војна, Министерството за финансии ги санкционира двете најголеми руски нафтени компании кои ја финансираат воената машинерија на Кремљ. Министерството за финансии е подготвено да преземе понатамошни мерки доколку е потребно за да ги поддржи напорите на претседателот Трамп да стави крај на уште една војна. Ги охрабруваме нашите сојузници да ни се придружат во почитувањето на овие санкции“, додаде тој.

Професорката Донача О Бичејн, политиколог од Универзитетот во Даблин, за „Еуроњуз“ изјави дека ова нема да ја принуди Русија да се откаже од војната против Украина.

„Не верувам дека Путин сега ќе попушти или ќе се согласи на прекин на огнот или значајни преговори. Зошто би. Во текот на викендот, Трамп го повика претседателот (Володимир) Зеленски во Вашингтон и, по двочасовен телефонски брифинг со Путин, го искара украинскиот лидер, велејќи му дека мора да попушти на барањата на Русија или да се соочи со уништување на Украина“, праша професорот О Бичејн.

По пристигнувањето на самитот на ЕУ во Брисел во четврток наутро, Зеленски рече дека Украина не е принудена да прави територијални отстапки и нема да отстапи ниту една од привремено окупираните територии на Русија.

„Поддржувачите на Русија, првенствено Кина и Северна Кореја, ги поддржаа воените напори на Кремљ. Северна Кореја распореди десетици илјади војници и испорача повеќе муниција на Русија отколку што целата ЕУ испорача на Украина“, рече професорот О Бичејн.

О Бичејн, исто така, за „Еуроњуз“ изјави дека Путин би разгледал прекин на огнот или преговори само „кога верува дека е во опасност да изгуби територија или моќ“.

„За Путин, секој договор ќе ја одрази реалноста на бојното поле. Додека гледа дури и минимален напредок, има малку поттик да престане“, истакна тој, осврнувајќи се на територијалниот добивка од 0,4% во 2025 година постигната со огромни човечки жртви.

Професорот О Бичејн рече дека Путин јасно ставил до знаење дека ќе се сретне со Зеленски само „за да формализира однапред договорен договор што ја претставува капитулацијата на Украина“.