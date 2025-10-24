ПочетнаХОРОСКОПДневен хороскоп 24.10.2025
ХОРОСКОП

Дневен хороскоп 24.10.2025

78
хороскоп
oven1

Овен (21.03 – 20.04)

     Добивајте вести на Viber     

Денес ќе направите многу добра проценка на деловната ситуација и благодарение на тоа ќе донесете добри деловни одлуки. Можете да сметате на добра комуникација со саканото лице кое максимално ви е посветено.

bik1

Бик (21.04 – 21.05)

Можете да очекувате поволен ден на работа, колегите и соработниците ќе ви помогнат во голема мера. На полето на љубовта ќе се наоѓате во центарот на вниманието, а тоа ќе ви одговара.

bliznaci1

Близнаци (22.05 – 22.06)

Насмевката ќе ви се врати на лицето во моментот кога до вас ќе дојдат убави вести. Ве очекува напредување на полето на работа. Во љубовта покрај саканото лице ќе се чувствувате сигурно, возвишено и љубено.

rak1

Рак (22.06 – 22.07)

Можно е со помош на соработниците да успеете да завршите некој многу важен деловен проект. Нема потреба да ја одолговлекувате комуникацијата со личноста која ви се допаѓа. Покажете и ги вашите намери и емоции.

lav1

Лав (23.07 – 22.08)

Обидете се да ги разјасните недоразбирањата со соработниците. Важно е сосема јасно и отворено да зборувате. Во љубовта сакате да му докажете на саканото лице дека имате добри намери кон него.

devica1

Девица (23.08 – 22.09)

Имате многу енергија и лесно се носите со деловните обврски. Ве очекува позитивен ден. Доколку сте слободни, ве очекува ново интересно познанство со лице кое е малку постаро од вас.

vaga1

Вага (23.09 – 22.10)

Малку потежок ден е пред вас, можно е да немате премногу успех во деловните преговори. Во љубовта не сте задоволни со емотивната ситуација, размислувате да направите големи промени.

shkorpija1

Шкорпија (23.10 – 21.11)

Многу поволен ден да се завртите кон новите сознанија на работа со цел подоцна да имате корист од ситуацијата. Во љубовта можно е да се грижите без причина, саканото лице има навистина добри намери кон вас.

strelec1

Стрелец (22.11 – 21.12)

Доколку се занимавате со приватен бизнис очекувајте многу едноставни решенија за проблемот кој ве мачел. Заладувањето на односите со брачниот партнер ве демоитивира и имате чувство дека нема надеж. За среќа, се лажете.

jarec1

Јарец (22.12 – 20.01)

Можни се проблеми со документацијата. Најдобро е детално да ја прегледате и да ги пронајдете ситните грешки. Во љубовта несигурни сте во емоциите. Еднаш ви се допаѓа едно лице, потоа некое друго.

vodolija1

Водолија (21.01 – 19.02)

Доколку во план ви било промена на работата денес би можеле да очекувате некаква нова понуда која ќе биде многу интересна. Во љубовта доколку се впуштите во флерт со некој нов познаник ве очекуваат интересни настани.

riba1

Риби (20.02 – 20.03)

Очекувајте зголемување на обемот на работата. Во љубовта приврзани сте за својот партнер. Сметате дека најдобро се чувствувате само во негова близина. Вове

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП

Добредојдовте на denar.mk, вашиот доверлив извор за бизнис вести од Македонија. Ние ги покриваме најновите случувања во македонската економија, финансиските пазари и бизнис секторот. Останете информирани со длабински анализи, експертски колумни и стручни совети за инвестиции и финансии.

СЛЕДЕТЕ НЕ

ЛИНКОВИ

За нас
Народна Банка
Државен завод за статистика

Денар Медиа © Сите права задржани 2011 - 2025