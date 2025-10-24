„Си молчат и си работат“ – увезените градежници се полн погодок за македонските газди

На македонските градилишта се забележува една сосема нова и досега непозната слика. Се слушаат нови јазици, нови навики, и неочекувано — нова дисциплина.

Странците што доаѓаат да работат во домашните компании, вели претседателот на Комора на Северозападна Македонија, Нухи Алиу, покажуваат подобра организација, повеќе упорност и посилна работна етика од локалната работна сила.

„Дел од странските работници ангажирани во домашните компании, особено во градежниот сектор, покажуваат поголема продуктивност и посилна работна етика од локалната работна сила“, изјави Алиу.

Според него, сè повеќе компании во земјава бараат странци.

„Тука тие луѓе го покажуваат своето знаење и труд, и вредат повеќе од нашите работници“, рече Алиу.

И зад овие зборови се крие бројка што го отсликува предизвикот. Според податоците, градежниот сектор во Македонија се соочува со вистински недостиг. Проценето е дека се потребни околу 20.000 работници, од кои приближно 70% треба да бидат стручно оспособени мајстори.

Во меѓувреме, бизнис-анкетите покажуваат дека недостигот на компетентен кадар за градежништвото изнесува околу 12% во последниот квартал за кој се објавени податоци.

Претставници на градежни фирми велат дека станува збор за луѓе кои, и покрај тешките услови, работат дисциплинирано и без многу забелешки.

„Не се жалат, доаѓаат на време, си ја знаат работата. Се гледа дека се навикнати да функционираат во структура, со јасна хиерархија“, вели сопственик на скопска градежна компанија кој сакаше да остане анонимен.

Од другата страна, домашните работници се повлекуваат – дел си заминуваат во странство по повисока плата, дел се префрлаат во други сектори.

Во градежништвото, пак, остануваат сè помалку искусни мајстори, а младите ретко се одлучуваат за ваква професија.

„Нема доволно луѓе на кои можеш да се потпреш“, коментира еден надзорник на објект во Аеродром. „Многумина бараат работа, ама кога ќе ја добијат, не остануваат. Се губи чувството за одговорност“.

И токму затоа изјавата на Алиу ја погоди сржта на проблемот – не е само прашање на бројки, туку на однос кон трудот.

Увезените работници можеби се евтина замена во очите на некои, но за фирмите што секојдневно се борат со рокови и недостиг на кадар, тие се – решение кое функционира.

