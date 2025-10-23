Овој викенд го враќаме часовникот: Започнува зимското сметање на времето во Македонија

ПочетнаЕКОНОМИЈАОвој викенд го враќаме часовникот: Започнува зимското сметање на времето во Македонија
Овој викенд ги очекува граѓаните на Македонија важна промена, која многумина често ја забораваат.

Зимското сметање на времето во Македонија и поголемиот дел од Европа започнува ноќта помеѓу сабота и недела, 25 и 26 октомври 2025 година. Потоа ќе ги поместиме стрелките еден час назад – од 3:00 во 2:00 часот наутро.

Ова значи дека ќе спиеме еден час подолго ноќта помеѓу сабота и недела, но и дека ќе се стемни порано во наредните денови. Ова е моментот кога Македонија, како и повеќето европски земји, преминува од летно на зимско сметање на времето, кое ќе важи до последниот викенд во март следната година.

Зошто се поместува часовникот?

Поместувањето на часовникот беше воведено како начин за подобро искористување на дневната светлина и намалување на потрошувачката на енергија. Иако Европската Унија со години размислува за укинување на сезонското поместување на часовникот, таа одлука сè уште не е спроведена, па затоа практиката останува на сила и оваа година.

Со воведувањето на зимското сметање на времето, деновите постепено ќе стануваат пократки, а ноќите подолги. Сонцето ќе зајде порано, што е особено забележливо во текот на првите денови по преминувањето.

Што значи ова за граѓаните?

Оние кои користат механички часовници, часовници во автомобили или домашни апарати треба рачно да ги постават на новото време. Повеќето паметни телефони и дигитални уреди автоматски се прилагодуваат на новото време, па затоа не е потребна дополнителна акција.

Иако многу луѓе сакаат еден час подолг сон, промената на времето може привремено да влијае на биоритамот и дневните навики. Лекарите советуваат дека во следните денови телото постепено се прилагодува на новиот режим.

