Групацијата ЕИБ ќе ги зголеми инвестициите надвор од ЕУ до 10 милијарди евра годишно

Групацијата на Европската инвестициска банка (ЕИБ) одобри стратешки ориентации за ЕИБ Глобално, нејзиниот огранок за меѓународни партнерства и развој. Планот е насочен кон глобалните предизвици и го засилува гласот на Европа во променливиот геополитички пејзаж. Тој ја рационализира поддршката за проекти со големо влијание во повеќе од 130 земји, во согласност со локалните потреби и приоритетите на ЕУ.

Ориентацијата служи како компас за инвестициите на Групацијата ЕИБ надвор од Европската Унија (ЕУ), заедно со јасно дефинирани приоритетни области, како што се чиста енергија и одржлив транспорт, глобално здравје, подобро образование, инфраструктурни проекти што ги зајакнуваат синџирите на снабдување и јакнење на жените. Обемот на инвестиции ќе се зголеми за стратешка инфраструктура и развој на приватниот сектор во Украина, земјите од проширувањето на ЕУ и соседните региони. ЕИБ Глобално ќе ја задржи својата силна посветеност на спроведување на стратегијата Глобална порта на ЕУ и унапредување на своите амбиции за климатска акција и еколошка одржливост во рамките на втората фаза од Патоказот на климатската банка на Групацијата.

„Во свет на ѕидови, градиме нови мостови“, изјави претседателката на Групацијата ЕИБ, Надја Калвињо. „Како силен и сигурен партнер, остануваме посветени на соработката и испораката на решенија погодни за сите“.

Од 2025 до 2027 година Групацијата ЕИБ ќе обезбеди до 10 милијарди евра годишно финансирање, што ќе вклучува зголемена техничка помош за зајакнување на локалната одговорност и забрзување на подготовката и спроведувањето на проектите. Постапките за финансирање ќе бидат поедноставени преку искористување на меѓусебната доверба со развојните банки и синергиите со партнерите од ЕУ за забрзување на инвестициите во водечките проекти ширум светот. Групацијата ЕИБ, исто така, соработува со Европската комисија и засегнатите страни од ЕУ за поедноставување и оптимизирање на налозите од буџетот на ЕУ.

Стратешките ориентации предвидуваат воведување нови инструменти што ќе одговараат на денешната реалност, поддржувајќи ги европските извозници и видоизменувајќи ги синџирите на снабдување. Групацијата ЕИБ развива нова паневропска иницијатива за трговија и инвестиции за насочување на гаранциите и финансирањето од ЕУ кон извозниците и компаниите од ЕУ кои поднесуваат меѓународни понуди преку мрежата на национални агенции за извозни кредити. Активностите за критични суровини ќе бидат проширени, фокусирајќи се на стратешки партнерства меѓу ЕУ и земјите-партнери за зајакнување на одржливите синџири на снабдување што се неопходни за зелената и дигитална транзиција.

Регионални приоритети

Како финансиска гранка на ЕУ и најголема мултилатерална банка за развој во светот, во сопственост исклучиво на 27-те земји-членки на ЕУ, Групацијата ЕИБ игра клучна улога во унапредувањето на целите на надворешната политика на Унијата. Притоа, ЕИБ Глобално ќе спроведе диференциран пристап, прилагодувајќи ги своите активности по географија и сектор на локалните потреби, додека останува целосно усогласена со приоритетите и политиките на ЕУ.

Во Украина, Групацијата ЕИБ обезбеди 4 милијарди евра поддршка од почетокот на руската инвазија, поправајќи ја критичната инфраструктура, обновувајќи ги училиштата, градинките, болниците и обезбедувајќи го снабдувањето со енергија на земјата. Групацијата ЕИБ ќе ја зголеми својата поддршка за финансирање на краткорочна отпорност, повоено закрепнување и пристапување во ЕУ.

Земјите кандидати за ЕУ ќе имаат пристап до целиот сет инструменти на ЕИБ, од прилагодени инвестициски производи до механизми за поделба на ризикот и техничка помош. Групацијата ЕИБ ќе се фокусира на стратешки инфраструктурни проекти за надградба на регионалната поврзаност и интеграција на идните членки на ЕУ. Во соседството на ЕУ, фокусот ќе биде на локалната економска стабилност и отпорност, чистата енергија, физичката поврзаност со ЕУ и енергетската безбедност. Групацијата ЕИБ ќе придонесе за спроведување на Стратегијата на комисијата за Црното Море и Пактот за Медитеранот. Поточно, на Блискиот Исток, ќе продолжиме да придонесуваме за економската и финансиската стабилност и да го поддржуваме решението со две држави.

Во Потсахарска Африка, Групацијата ЕИБ ќе се фокусира на клучните овозможувачки инфраструктури потребни за развој, како што се здравството, водата, пристапот до енергија, транспортот и дигиталната инклузија, поддржувајќи го локалниот приватен сектор и градејќи силни партнерства погодни за сите и стратешки сојузи за влијание. Во Латинска Америка и Азиско-пацифичкиот регион, фокусот ќе биде на критичните вредносни синџири на ЕУ и поддршката за регионална интеграција, на пример во областите на транспорт, енергетика и дигитална инфраструктура.