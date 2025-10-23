Трамп воведе санкции врз Роснефт и Лукоил

Соединетите Американски Држави воведоа нови санкции насочени кон двете најголеми руски нафтени компании, Роснефт и Лукоил, во обид да извршат притисок врз Москва.

„Секој пат кога разговарам со Владимир, имам добри разговори, а потоа тие не водат никаде. Тие едноставно не водат никаде“, рече претседателот Доналд Трамп по состанокот со генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, каде што разговараа за мировните преговори.

Најавата за санкциите дојде еден ден откако Трамп објави дека планираната средба со рускиот претседател Владимир Путин во Будимпешта ќе биде одложена на неодредено време. Претходно вчера, Русија започна интензивно бомбардирање на Украина во кое загинаа најмалку седум лица, вклучувајќи деца.

Министерот за финансии на САД, Скот Бесент, објасни дека новите санкции се потребни поради „одбивањето на Путин да ја заврши оваа бесмислена војна“. Тој тврди дека овие нафтени компании ја финансираат „воената машина“ на Кремљ.

„Сега е време да се запре убивањето и за итно прекин на огнот“, рече Бесент.

Зборувајќи заедно со Руте во Овалната соба, Трамп го критикуваше Путин дека не е сериозен во врска со постигнувањето мир, велејќи дека се надева дека санкциите ќе помогнат во постигнувањето мир. „Едноставно чувствував дека дојде време. Чекавме долго време“, изјави тој.

Тој го нарече пакетот санкции „огромен“ и додаде дека тие би можеле брзо да се повлечат ако Русија се согласи да ја запре војната. Руте го пофали воведувањето санкции, велејќи дека врз Путин „се врши поголем притисок“. „Мора да се изврши притисок, и токму тоа го направи денес“, истакна Руте.

Овој потег доаѓа во време кога клучните разлики меѓу мировните предлози на САД и Русија стануваат сè поочигледни. Трамп посочи дека клучна точка на сопнување е одбивањето на Москва да ги прекине борбите по сегашната линија на фронтот. Американскиот државен секретар Марко Рубио објави дека САД сè уште сакаат средба со Русија.

Две руски нафтени компании извезуваат 3,1 милион барели нафта дневно. Роснефт е одговорен за речиси половина од вкупното производство на нафта во Русија, што претставува 6% од глобалното производство, според проценките на британската влада.

Нафтата и гасот се двата главни извозни производи на Русија, а меѓу најголемите клиенти на Москва се Кина, Индија и Турција. Трамп, исто така, ги повика овие земји да престанат да купуваат руска нафта во обид да извршат економски притисок врз Кремљ.

Потегот на Трамп беше пофален од британската министерка за надворешни работи Ивет Купер, која рече дека американските санкции се „добредојдени“. Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, објави на X дека разговарала со Бесент по телефон за „недостатокот на посветеност на Русија на мировниот процес“.

Таа, исто така, го пофали новиот пакет санкции одобрен од Европската Унија, кој вклучува забрана за увоз на руски течен природен гас. „Со претстојното усвојување на 19-тиот пакет на ЕУ, ова е јасен сигнал од двете страни на Атлантикот дека ќе продолжиме со колективниот притисок врз агресорот“, напиша таа.

Во Белата куќа, се очекуваше Руте да разговара за план од 12 точки формулиран од европските сојузници на НАТО и Киев, кој би вклучувал замрзнување на сегашните фронтовски линии, враќање на депортираните деца и размена на затвореници меѓу двете завојувани земји.

Планот, исто така, вклучува фонд за закрепнување од војната за Украина, како и јасен пат за Украина да се приклучи кон Европската Унија, како и зголемена воена помош за Киев и економски притисок врз Москва.

Порано оваа недела, Трамп истакна дека не сака „залудна средба“ со Путин во Будимпешта, сугерирајќи дека главната точка на спор е одбивањето на Москва да ги прекине борбите по сегашните фронтовски линии. Последен пат се сретна со Путин во Алјаска на самит за кој Белата куќа се надеваше дека ќе доведе до крај на конфликтот. Наместо тоа, борбите продолжија.