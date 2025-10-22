ЕУ е близу до договор за користење на замрзнатите руски средства за Украина

Лидерите на Европската унија ќе ја задолжат Европската комисија да изготви законски предлог за користење на милијарди евра замрзнати руски средства за финансирање на заем за Украина, откако Белгија сигнализираше дека нема да се спротивстави на идејата, пишува „Politico“.

Доколку биде усвоен, контроверзниот предлог би можел да ослободи дури 140 милијарди евра за финансирање на воените напори на Украина за уште две до три години. Со него би се користел рускиот државен имот замрзнат од целосната инвазија на Русија во Украина во февруари 2022-ра година.

ЕК ја покрена идејата во септември, но чека одобрение од шефовите на државите-членки пред да даде конкретни предлози. Тоа би можело да се случи на претстојниот состанок на Европскиот совет во Брисел во четврток.

Во подготовка за состанокот, постојаните претставници на земјите-членки неформално се согласија за нацрт-заклучоците на Европскиот совет, што ги виде „Politico“. Тие ја повикуваат Европската комисија да излезе со предлог кој е „поткрепен со соодветна европска солидарност и споделување на ризикот“.

Текстот дава „политичко“ зелено светло за предлог од комисијата по состанокот во четврток, изјави белгиски дипломат.

„Не сум толку загрижен“ дека Белгија би можела да предизвика проблеми за Европскиот совет, рече друг европски дипломат.

Белгија зазеде повнимателен став, бидејќи е дом на „Euroclear“, финансиската институција што ги чува замрзнатите средства, и е загрижена за можни правни последици. Но, белгиските дипломати изјавија за „Politico“ дека земјата нема да се спротивстави на повикот Комисијата да излезе со предлог.

Но, дури и ако Комисијата добие зелено светло, секој предлог ќе мора да издржи недели тешки преговори меѓу главните градови.

Европската комисија е уверена дека може да изработи план што е правно издржан и ги избегнува обвинувањата за запленување на руски средства, рекоа службениците кои разговараа за ова прашање.

Имотот што го поседува „Euroclear“ е инвестиран во западни владини обврзници што достигнале достасување. Паричните средства на нив се чуваат на депозитна сметка во Европската централна банка, која ЕК сака да ја користи за Украина.