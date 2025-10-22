„Coca-Cola“ ги надмина очекувањата со квартални резултати

Резултатите на „Coca-Cola“ за третиот квартал ги надминаа очекувањата на Волстрит во вторникот, поткрепени од силната побарувачка за нејзините брендови сода и без шеќер.

Акциите на компанијата пораснаа за 2,5 проценти во претпазарното тргување откако ги задржа своите цели за продажба и профит за целата година, дури и кога главниот извршен директор Џејмс Квинси опиша целокупно предизвикувачка средина.

„Coca-Cola“ инвестира во пијалоци без шеќер и енергетски пијалаци на пазарите во САД и на меѓународните пазари, обидувајќи се да привлече потрошувачи кои ги намалија небитните трошоци поради економската несигурност и инфлацијата.

Најголемата светска компанија за пијалаци, исто така, имаше корист од зголемувањето на цените на своите производи.

Пријави квартален приход од 12,46 милијарди долари, надминувајќи ги проценките од 12,39 милијарди долари, покажаа податоците собрани од „LSEG“.

Во Северна Америка, растот во категории како што се готови чаеви, вода и енергетски пијалаци помогна да се компензира уште еден слаб квартал за брендот „Coca-Cola“ во оваа година.

„Coca-Cola“ се подготвува да го лансира својот истоимен сок од шеќерна трска во САД оваа есен, како дел од движењето „Make America Healthy Again“ (Направете ја Америка повторно здрава), иако аналитичарите изразија загриженост за повисоките трошоци за суровини.

„Coca-Cola“ објави раст на обемот во третиот квартал од 1%, а цените се зголемија за 6%. Обемот падна за 1%, а цените се зголемија за ист износ во претходниот квартал.

Обемот на „Coca-Cola Zero Sugar“ епорасна за 14% втор квартал по ред, а побарувачката за диеталната кола и „Coca-Cola Light“ во Северна Америка придонесе за раст на обемот од околу 2%.

Со исклучок на одредени ефекти, заработката на компанијата изнесуваше 82 центи по акција, надминувајќи ги очекувањата од 78 центи.