„Samsung“ го претстави уредот „Galaxy XR“, првиот „Android“ за проширена реалност (ВИДЕО)

Со слушалките „Galaxy XR“, „Samsung“ влегува во сè поинтензивна трка со „Apple“ и „Meta“ на пазарот на „проширена реалност“. Уредот чини 1.799 долари и моментално е достапен во Соединетите Американски Држави и Јужна Кореја.

„Galaxy XR“ е напојуван од чипсетот Snapdragon XR2+ Gen 2 развиен во соработка со Qualcomm, додека оперативниот систем е означен како „Android XR“ и е прв од ваков вид на пазарот. Слушалките доаѓаат со два 4K микро-OLED дисплеи и брзина на освежување до 90 Hz, и поддржуваат следење на очите, движења на рацете и гестови, како и напредни камери кои овозможуваат реалистичен „премин“ на околината.

Батеријата е сместена во надворешен модул и овозможува приближно два до два и пол часа работа, во зависност од режимот на употреба. „Samsung“ нагласува дека фокусот на уредот е на комбинирање на реалниот и виртуелниот свет, со помош на вештачка интелигенција и мултимодална интеракција.

Во споредба со конкуренцијата, „Galaxy XR“ доаѓа по пониска цена од „Apple Vision Pro“, што би можело да биде клучно во освојувањето на пазарот. Со поддршка на „Google“ и „Qualcomm“, корисниците ќе можат да користат „Android“ апликации прилагодени за „XR“ околината.

Сепак, најголемиот предизвик ќе биде траењето на батеријата и недостатокот на специјализирана „XR“ содржина, што се пречки со кои се соочуваат и другите производители во оваа категорија.

„Samsung“ вели дека „Galaxy XR“ претставува „отворање на нови светови“ – и за корисниците и за развојот на екосистемот „XR“ како целина.