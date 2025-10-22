ПочетнаКОМПАНИИBinance започна да нуди директни депозити и повлекувања во американски долари ширум...
Binance започна да нуди директни депозити и повлекувања во американски долари ширум светот

Binance, глобалната блокчејн компанија зад најголемата светска берза за криптовалути според обемот на тргување и корисниците, денеска објави дека нуди директни депозити и исплати во американски долари (USD) за своите корисници во над 70 држави.

Преку BPay Global – давател на услуги за плаќање лиценциран и регулиран од Централната банка на Бахреин, кој исто така е дел од Binance Group, малопродажните и корпоративните корисници во земјите каде што е достапна оваа услуга ќе можат лесно да уплаќаат, чуваат и конвертираат американски долари (USD) во криптовалути и обратно, преку својот фиат паричник.

Депозитите и повлекувањата на USD се достапни преку SWIFT банкарски трансфери со нулта провизија за депозитите извршени од Binance, како и преку кредитни и дебитни картички, Apple Pay и Google Pay.

„По долго очекување, со задоволство им нудиме на нашите корисници директни решенија за вклучување и исклучување за USD, најчесто користената валута за трансакции низ целиот свет, што ја задоволува нашата разновидна глобална база на корисници и нивните потреби“, изјави потпретседателот на фиат на Binance, Томас Грегори.

„Обезбедувањето пошироки USD услуги ни овозможува дополнително да ги намалиме влезните бариери за криптовалути со ниски трошоци и да го подобриме корисничкото искуство во рамките на нашата платформа позната по својата безбедност од светска класа“, додаде тој.

BPay Global им овозможува на корисниците на Binance пристап до фиат е-паричник, создаден за безбедно чување на сопствените средства кај регулирана институција, во меѓународни валути, вклучувајќи го и американскиот долар (USD). Средствата од овој паричник можат директно да се користат на платформата Binance.

