Новиот електричен „Porsche Macan“ доби 571 ks (ФОТО)

„Porsche“ го прошири своето семејство на електрични кросовери „Macan“ со нова, петта модификација. Тој ја носи ознаката „GTS“, традиционално за спортските автомобили на германскиот бренд со перформанси особено ориентирани кон поставки.

Оваа верзија ќе биде позиционирана помеѓу „Macan 4S“ и врвната верзија „Macan Turbo“, од која е инфериорна за 68 ks. Сè уште не се објавени ниту датумот на продажба, ниту цената.

„Porsche Macan Electric GTS“ е опремен со два електрични мотори, оној на задната оска и менувачот се позајмени од „Macan Turbo“. Тие обезбедуваат 571 ks и 955 Nm, што му овозможува на кросоверот да забрза до 100 км/ч за 3,8 секунди, половина секунда побавно од „Macan Turbo EV“, но 0,3 секунди побрзо од „Macan 4S EV“ (и побрзо од претходната генерација на „911 GT3“ или легендарните супер автомобили како што се „Ferrari F50“ или „Koenigsegg CCR“.

Новата модификација забрзува до 200 км/ч за 13,3 секунди, а максималната брзина на кросоверот е ограничена на 250 км/ч. Батеријата со капацитет од 100 киловати му овозможува на овој „Macan“ да помине до 586 км без повторно полнење, а полнењето од 10 до 80 проценти трае 21 минута.

„Macan GTS“ е опремен со воздушно потпирање со уникатни спортски амортизери и поставки на стабилизаторот. Висината на каросеријата е намалена за 10 mm. Контролата на забрзувањето е вклучена во основната опрема, но погонот на сите тркала се плаќа дополнително.

Други иновации во електричниот кросовер вклучуваат нови звучни профили за погонската единица, црна облога на каросеријата со ажурирани браници, оригинални внатрешни украси и тематска графика на контролната табла.