Нов тест на крвта открива широк спектар на видови на рак во рана фаза

Резултатите од едно северноамериканско испитување покажуваат дека тестот бил во можност да идентификува широк спектар на видови на рак, од кои три четвртини немаат никаква форма на програма за скрининг.

Повеќе од половина од видовите на рак се откриени во рана фаза, кога се полесни за лекување и потенцијално излечиви.

Тестот Галери, направен од американската фармацевтска компанија Граил, може да открие фрагменти од канцерогена ДНК што се одвоиле од туморите и циркулираат во крвта. Моментално го тестира Националната здравствена служба на Велика Британија.

Студијата следела 25.000 возрасни лица во САД и Канада во текот на една година, при што речиси еден од 100 бил позитивен на тестот. Во 62 проценти од овие случаи, ракот подоцна бил потврден.

Водечкиот истражувач д-р Нима Набавизаде, вонреден професор по радиологија на Универзитетот за здравство и наука во Орегон, рече дека податоците покажуваат дека тестот може „фундаментално да го промени“ нивниот пристап кон скринингот на ракот.

Тој објасни дека може да помогне во откривање на многу видови рак „многу порано, кога шансите за успешно лекување или дури и излекување се најголеми“.

Тестот правилно го исклучил ракот кај над 99 проценти од оние кои имале негативен резултат.

Во комбинација со скрининг на дојка, дебело црево и грло на матката, го зголемил бројот на откриени ракови за вкупно седумкратно.

Клучно е што три четвртини од откриените ракови биле оние кои не биле опфатени со програмите за скрининг, како што се рак на јајници, црн дроб, желудник, мочен меур и панкреас.

Крвниот тест правилно го идентификувал потеклото на ракот во девет од 10 случаи.

Потребни се повеќе докази

Овие импресивни резултати сугерираат дека крвниот тест на крајот би можел да игра поголема улога во раната дијагноза на рак.

Сепак, научниците кои не се вклучени во студијата велат дека се потребни повеќе докази за да се покаже дали крвниот тест ги намалува смртните случаи од рак.

„Податоците од рандомизирани испитувања, со смртност како крајна точка, ќе бидат апсолутно неопходни за да се утврди дали очигледното порано откривање од страна на Галеријата води до корист за смртност“, рече д-р Клер Тернбул, професор по транслациона генетика на ракот на Институтот за истражување на ракот во Лондон.

Главните резултати ќе бидат презентирани на конгресот на Европското здружение за медицинска онкологија во Берлин во сабота, но сите детали сè уште не се објавени во рецензирано списание.

Многу ќе зависи од резултатите од тригодишното испитување во кое учествуваат 140.000 пациенти од „NHS“ во Англија, а кое треба да биде објавено следната година.

Насер Тураби од „Cancer Research UK“ предупреди дека се потребни понатамошни истражувања за да се „избегне прекумерно дијагностицирање на ракови кои можеби не предизвикале штета“.