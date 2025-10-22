ПочетнаЕКОНОМИЈАПросечната плата во август 45 310 денари
Просечната плата во август 45 310 денари

Според пресметките на Државниот завод за статистика, просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во август 2025 година, изнесува 45 310 денари.

Во август 2025 година, во однос на август 2024 година, просечната месечна исплатена нето-плата по вработен е повисока за 10.3 %.

Ваквото зголемување се должи, пред сѐ, на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во секторите: Дејности на здравствена и социјална заштита за 14.6 %, Образование за 14.5 % и Административни и помошни услужни дејности за 14.1 %.

Зголемување на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во однос на претходниот месец, е забележано во секторите: Уметност, забава и рекреација за 5.2 %, Објекти за сместување и сервисни дејности со храна за 4.7 % и Рударство и вадење на камен за 4.5 %.

