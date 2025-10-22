Hisense клима уреди: Удобност преку целата година

Оваа есен и зима, уживајте во топлината, заштедете енергија и обезбедете свеж воздух со паметните решенија на Hisense

Кога се споменува клима уред, обично прва асоцијација е топлото време и олеснувањето што ни го дава клима уредот во средината на летото. Сепак, како што се приближува зимата, добро е време да се нагласи дека клима уредите можат да бидат подеднакво корисни кога ќе наиде студот.

Денес, повеќето клима уреди имаат режим на греење, така што можат да се користат преку целата година. Доволно е едноставно да се го префрлите клима уредот на режим на греење и да се користи за загревање на домот. Користењето на клима уредот во зима е исто толку лесно како и во лето. Сепак, потребно е да се обрне внимание на одредени детали, како на пример дека ништо не ги блокира вентилаторите за да можат рамномерно да ја распределат топлината, а потоа сè што треба да се направи е да се провери дали е поставен на режим на греење, да се избере саканата температура и да се вклучи.

Ако целиот стан или куќа не е загреан, сепрепорачува да се затвори вратата за да не одитоплината во други простории. Сепак, треба да сенапомене дека е препорачливо да се загрее целиотпростор за да се спречи појавата на мувла. Истотоважи и за прозорците – тие треба да се држатзатворени за да се спречи губење на топлина (иенергија). Сепак, важно е да се запомни дека треба дасе отвораат барем еднаш дневно за да се пропуштисвеж воздух. Пред тоа, клима уредот треба да сеисклучи, вратите треба да се затворат, а прозорцитетреба да се отворат широко најмалку 10 минути.

Во врска со поставувањето на температурата, сепрепорачува во зима клима уредот да ја одржуватемпературата помеѓу 18°C ​​и 22°C, а доколку вокуќата има бебиња или домашни миленици, помеѓу20°C и 22°C. Пред спиење, се препорачува да сенамали температурата на 16°C до 20°C.

Современите клима уреди се опремени со различнитехнологии што им овозможуваат да работат што еможно поефикасно, особено кога станува збор запотрошувачка на енергија. Моделите Hisense Energy Pro Plus и Energy SE имаат посебна функција заследење на потрошувачката на енергија, достапна соWiFi преку ConnectLife апликацијата, што импомага на корисниците да заштедат пари и да живеатпоодржливо. Покрај тоа, Hisense клима уредите јаимаат iFEEL функцијата, која обезбедувапопријатна средина и стабилна температура. Јарегистрира температурата во околината надалечинскиот управувач и автоматски ја прилагодува, што резултира со максимална удобност.

Пред да го користите клима уредот во зимски услови, се препорачува да проверите во упатството заупотреба која е најниската надворешна работнатемпература за режимот на греење, за да се осигуратедека уредот може да работи во реални временскиуслови.

Клима уредите исто така ја отстрануваат влагата од воздухот, што е корисно за оние кои сакаат да се ослободат од кондензацијата на внатрешната страна на прозорците и да спречат мувла во својот дом. Доволно е да го поставите клима уредот во DRY режим преку далечинскиот управувач.