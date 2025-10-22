Инцидент во Белата куќа: Мажот е приведен, објави Тајната служба

Автомобил се забил во портата на Тајната служба на САД во Вашингтон, објави денес прес-службата на таа организација.
Униформирани агенти веднаш го привеле возачот, чиј идентитет сè уште не е утврден.
Истражителите го пребарале возилото кое било вклучено, а подоцна го прогласиле за безбедно. Фотографиите споделени на социјалните мрежи покажуваат робот за откривање бомби како проверува автомобил.
Претседателот Доналд Трамп бил во Белата куќа во времето на несреќата, угостувајќи ги речиси сите републикански сенатори на ручек во клубот „Роуз Гарден“, проектирајќи обединет фронт додека партијата одбива да отстапи од барањата на демократите за финансирање на здравствената заштита во четвртата недела од затворањето на владата.
BREAKING NEWS: car at White House appears to have either stopped at or struck the barricades and several blocks around the complex now shut down as Secret Service investigates. pic.twitter.com/unJ14nj4G5— Scott Thuman (@ScottThuman) October 22, 2025
Властите не дадоа веднаш никакви дополнителни информации за несреќата, идентитетот на возачот или каква било потенцијална мотивација.
Непосредната област во близина на аголот на 17-та и Е улица останува заклучена додека полицијата не го одвлече темниот седан.
At approximately 10:37 p.m., an individual drove a vehicle into the Secret Service vehicle gate located at 17th & E St, NW, in Washington, DC. The individual was arrested & the vehicle was assessed and deemed safe. Our investigation into the cause of this collision is ongoing.— U.S. Secret Service Office of Communications (@SecretSvcSpox) October 22, 2025
Тајната служба на САД во соопштението изјави: „Околу 22:37 часот, едно лице удрило со своето возило во портата на Тајната служба што се наоѓа на аголот од 17-та и Источна улица, северозападно од Вашингтон.“
„Лицето е уапсено, а возилото е проценето и е прогласено за безбедно. Нашата истрага за причината за овој судир е во тек“, се вели во соопштението.