Инцидент во Белата куќа: Мажот е приведен, објави Тајната служба

Автомобил се забил во портата на Тајната служба на САД во Вашингтон, објави денес прес-службата на таа организација.

Униформирани агенти веднаш го привеле возачот, чиј идентитет сè уште не е утврден.

Истражителите го пребарале возилото кое било вклучено, а подоцна го прогласиле за безбедно. Фотографиите споделени на социјалните мрежи покажуваат робот за откривање бомби како проверува автомобил.

Претседателот Доналд Трамп бил во Белата куќа во времето на несреќата, угостувајќи ги речиси сите републикански сенатори на ручек во клубот „Роуз Гарден“, проектирајќи обединет фронт додека партијата одбива да отстапи од барањата на демократите за финансирање на здравствената заштита во четвртата недела од затворањето на владата.

Властите не дадоа веднаш никакви дополнителни информации за несреќата, идентитетот на возачот или каква било потенцијална мотивација.

Непосредната област во близина на аголот на 17-та и Е улица останува заклучена додека полицијата не го одвлече темниот седан.

Тајната служба на САД во соопштението изјави: „Околу 22:37 часот, едно лице удрило со своето возило во портата на Тајната служба што се наоѓа на аголот од 17-та и Источна улица, северозападно од Вашингтон.“

„Лицето е уапсено, а возилото е проценето и е прогласено за безбедно. Нашата истрага за причината за овој судир е во тек“, се вели во соопштението.

