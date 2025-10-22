Цените на златото забележаа најголем пад во повеќе од една деценија

Цените на златото денес малку се опоравија откако нивниот спектакуларен пораст беше нагло запрен.

Вчера, цената на овој благороден метал падна за повеќе од 5 проценти, што претставува најголема распродажба во повеќе од една деценија, пишува CNN.

Падот на цената на златото, кое традиционално се смета за безбедно засолниште во неизвесни времиња, дојде откако инвеститорите одлучија да заработат профит по рекордниот пораст. Друга причина е оптимизмот пред новата рунда трговски преговори меѓу американските и кинеските претставници.

Унца злато денес се тргуваше на пазарот по цена од 4.141,48 долари, што е раст помал од 0,4 проценти. Ден претходно, во вторник, спот цената на златото падна за дури 6,3 проценти на 4.082,03 долари за унца, откако во понеделник достигна рекордно ниво од 4.381,21 долари.

Фјучерсите за злато во САД затворија со пад од 5,7 проценти на 4.087,70 долари, што е најголем процентен пад од април 2013 година. Цените на среброто и платината, исто така, нагло паднаа во вторник, за 7 проценти и 5 проценти, соодветно.

Аналитичарите изјавија дека распродажбата се случила по недели интензивно купување што ги турна цените на златото од прегреаните нивоа. Златото забележа историски добивки во 2025 година, со добивки од повеќе од 50 проценти што ги надминаа турбулентните периоди како што се нападите од 11 септември, финансиската криза во 2008 година и пандемијата Ковид-19.

Цените се зголемија за 25 проценти само во последните два месеци, поттикнати од побарувачката во услови на зголемување на националниот долг на САД, политичката неизвесност и шпекулациите дека Федералните резерви дополнително ќе ги намалат каматните стапки.

Сепак, оптимизмот за ублажување на трговските тензии меѓу Вашингтон и Пекинг и закрепнувањето на американскиот долар ги охрабрија инвеститорите да земат профит.

И покрај обновените тензии во последните недели, се очекува трговските претставници од двете најголеми економии во светот да се состанат подоцна оваа недела. Потоа е планирана и средба меѓу кинескиот лидер Си Џинпинг и американскиот претседател Доналд Трамп.

„Очекувам дека веројатно ќе постигнеме многу фер договор со претседателот Си на Кина“, рече Трамп во понеделник. „Мислам дека ќе постигнеме нешто што е добро.“

Аналитичарите, исто така, го наведоа крајот на фестивалот Дивали во Индија, вториот најголем потрошувач на злато во светот, како друга причина за падот на цените на златото. Ова ја намали физичката побарувачка за металот.