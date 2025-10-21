Вештачката интелигенција може да ја трансформира економијата, а сепак да биде балон

Кој е најверојатниот исход од бумот на вештачката интелигенција? Економска трансформација или огромни загуби за инвеститорите?

И двете.

Како ќе се развива вештачката интелигенција е можеби најголемото прашање што се надвисува над иднината и на берзата и на економијата, напиша економистот и колумнист на „Bloomberg“, Бил Дадли, во колумна. Технолошките компании „Величествените седум“, кои сите вложуваат големи пари во вештачката интелигенција, сочинуваат повеќе од една третина од пазарната капитализација на S&P 500, во споредба со околу една петтина на крајот на 2022-ра година. Инвестициите забрзуваат: Трошењето за опрема за обработка на информации и софтвер се зголеми за околу 20% во реални услови во текот на изминатата година. Заедно со изградбата на центри за податоци, капацитетот за производство и пренос на енергија потребен за нивно работење и ефектот на богатство од зголемувањето на цените на акциите, ова значително придонесува за економскиот раст.

Купонот би можел да трае доста долго. Многу од големите инвеститори („Google“, „Meta“, „Microsoft“) имаат доволно пари во рака и значителен капацитет за собирање долгови. Трката за создавање на најдобрата вештачка интелигенција е игра каде што победникот добива сè, а постојат силни мрежни ефекти, па затоа постојат моќни стимулации за што е можно побрзо скалирање, дури и ако приходите заостануваат. Но, брзината на распоредување е ограничена од снабдувањето со чипови, друга специјализирана опрема, како и електрична енергија, како и од ресурсите и времето потребни за изградба на големи центри за податоци.

Како резултат на тоа, трошењето на вештачката интелигенција ќе остане значаен надворешен двигател на растот во 2026 година. Сето ова ќе има импликации врз монетарната политика. Со поддршка на „неутрално“ ниво на краткорочни каматни стапки што ниту го стимулира ниту го попречува растот, тоа би се спротивставило на намалувањата на стапките што ги сака претседателот Доналд Трамп.

На долг рок, влијанието на вештачката интелигенција ќе биде трансформативно. Вештачката интелигенција речиси сигурно ќе ја зголеми продуктивноста бидејќи се применува во области како што се програмирање, кол-центри, управување со податоци, интеграција на клиенти, следење на ризици, пишување извештаи, дијагностика во здравствената заштита и фармацевтски иновации – а особено бидејќи е интегрирана во други процеси, како што се напредна роботика и автономни автомобили, автобуси и камиони.

Сепак, ова не значи дека инвеститорите ќе се појават како победници на долг рок. Давателите на услуги поврзани со вештачката интелигенција ќе мора да генерираат многу големи приходи во одреден момент за да постигнат доволен поврат на нивните значајни инвестиции.

На пример, ако претпоставиме дека трошоците за изградба на потребната инфраструктура за вештачка интелигенција ќе изнесуваат вкупно од 2 до 3 трилиони долари. Ако инфраструктурата за вештачка интелигенција вреди 1 трилион долари или повеќе, тогаш вклучените компании ќе имаат потреба од годишен приход од 1 трилион долари или повеќе за да остварат пристоен профит – делумно затоа што инфраструктурата за вештачка интелигенција брзо ќе се амортизира, барајќи континуирани инвестиции за да останат на врвот. Тоа е најмалку 3% од бруто-домашниот производ на САД, што се чини како висока граница.

За да се постигне таква цел, компаниите за вештачка интелигенција ќе имаат потреба од моќ на одредување цени. За да го сторат тоа, тие ќе сакаат да ги ограничат своите клиенти во сопствената инфраструктура. Но, потрошувачите ќе притискаат во спротивна насока. Тие ќе сакаат да ја задржат можноста да менуваат даватели на услуги за да можат да преговараат за пониски цени. Ако успеат, приходите и маржите за вештачка интелигенција ќе разочараат.

Историјата покажува дека загубите можат да бидат големи. Поранешните епизоди на брзи технолошки иновации – како што се ширењето на железниците во 19 век и појавата на интернетот во 20 век – имаа трансформативни ефекти, но тие исто така доведоа до масовно прекумерно инвестирање и големи падови на берзата.

Позитивната страна е што падот на вештачката интелигенција не мора нужно да доведе до нешто како финансиската криза од 2008-ма година. Ова е првенствено феномен на берзата. Не гледам таков вид на левериџ и ризик од распродажба на средства што би довело до падот што следеше по последниот голем меур, американскиот станбен меур, пишува Дадли. Но, тоа можеби не е многу утешно за вклучените инвеститори.