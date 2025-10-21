Кинеската економија порасна за 4,8% во третиот квартал, надминувајќи ги очекувањата

Кинеската економија порасна за 4,8% во третиот квартал во однос на претходната година, што е најбавно темпо за 12 месеци, но во согласност со очекувањата на аналитичарите. Оптимистичкиот резултат дојде и покрај континуираниот пад во секторот за недвижности, објави „CNBC“.

Инвестициите во фиксни средства, кои вклучуваат недвижности, неочекувано паднаа за 0,5% во првите девет месеци од годината, бидејќи трошоците за инфраструктура и производство се забавија. Аналитичарите анкетирани од „Reuters“ предвидоа раст од 0,1%. Инвестициите во недвижности продолжија да опаѓаат, паѓајќи за 13,9% во годината до септември, во споредба со пад од 12,9% во првите осум месеци.

Пекинг последен пат објави намалување на таквите инвестиции во 2020-та година за време на пандемијата Ковид-19, според податоците на „Wind Information“ кои датираат од 1992-ра година.

Во меѓувреме, индустриското производство порасна за 6,5% во септември, над очекувањата за 5% и намалување од 5,2% во август.

Со исклучок на секторот за недвижности, инвестициите во основни средства во првите три квартали се зголемија за 3%, во споредба со пријавените 4,2% во август. Приватните инвестиции надвор од недвижностите се зголемија за 2,1%, што е исто така намалување во однос на 3% во претходниот месец.

„Слабоста во инвестициските трошоци, особено од страна на приватниот сектор, одразува недостаток на доверба во перспективите за економски раст и во владините политики што би можеле да го поддржат“, рече Есвар Прасад, професор по економија на Универзитетот Корнел во САД.

Скромна потрошувачка

Малопродажбата порасна за 3% на годишно ниво во септември, во согласност со прогнозите. Сепак, продажбата на домашни апарати порасна само за 3,3% во септември, во однос на 25,3% во првите три квартали, што укажува на слабеење на поддршката од владините субвенции.

Според Националното биро за статистика на Кина, расположливиот доход на жителите на урбаните средини се зголеми за 4,5%, а на жителите на руралните средини за 6% во првите три квартали од годината. Невработеноста во урбаните средини се намали на 5,2% во септември од 5,3% во август.

Растот на малопродажбата се забави од 3,4% во август, а бруто домашниот производ (БДП) се забави во третиот квартал од 5,2% во вториот квартал.

Основниот индекс на потрошувачки цени, кој ги исклучува храната и енергијата, порасна со најбрзо темпо од февруари 2024-та година, но вкупната инфлација се забави на 0,3 проценти. Резултатот беше под очекувањата на економистите и ги истакна тековните дефлациски притисоци во земјата.

Поглед кон иднината

Врвните лидери на Кина ќе се состанат за да разговараат за економската политика и целите за следните пет години. Пекинг се стреми да ја преориентира економијата кон домашната потрошувачка и да развие домашна технологија во услови на растечки трговски ограничувања од Соединетите Американски Држави, велат аналитичарите.