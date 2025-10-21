„Samsung“ објави најголем квартален профит по 3 години

„Samsung Electronics“ објави најголем квартален профит за повеќе од три години, знак за силна побарувачка за чипови за вештачка интелигенција (AI), дури и кога инвеститорите се надеваа на силен настап продадоа дел од акциите на компанијата на берзата, објави „Bloomberg“.

Акциите на технолошкиот гигант паднаа за 2,1 процент во Сеул по претходниот раст. Ова се случи откако „Samsung“ објави подобар од очекуваниот пораст од 32 проценти на оперативната добивка на 12,1 трилиони вони (8,5 милијарди долари) за кварталот што заврши во септември, додека приходите се зголемија за речиси 9 проценти.

Слабата реакција на пазарот делумно ги одразува високите очекувања за глобалниот лидер во чипови за меморија со висок пропусен опсег (HBM), клучна компонента на акцелераторите и центрите за податоци на „Nvidia“. Најголемата компанија во Јужна Кореја доби повеќе од 60% од пазарната вредност од јуни, поттикната од знаците за закрепнување во клучниот сегмент на полупроводници.

Неодамнешниот раст на акциите на „Samsung“ ја нагласува довербата во отпорноста на побарувачката за сервери и чипови со ВИ, бидејќи технолошките компании се борат да изградат и акумулираат компјутерска моќ. Тоа сугерира дека инвеститорите се обложуваат на шансата на компанијата да го врати сегментот на меморија што го загуби од „SK Hynix“ по години неуспеси.

Компанијата ќе ги објави своите целосни финансиски резултати, вклучувајќи нето добивка и преглед по оддели, на 30-ти октомври.

Како и поголемиот дел од технолошкиот сектор, „Samsung“ се обидува да го искористи очекуваниот бум во вештачката интелигенција во наредните години. Постигна напредок со своите најнови „HBM“ чипови, обезбедувајќи нарачка од „Advanced Micro Devices“ додека чека конечно одобрување за своите „HBM3E“ чипови од „Nvidia“.

„Оперативниот профит на Samsung беше многу поголем од очекуваното. Испораките на HBM се опоравуваат, зголемување од 70% до 80% во однос на претходниот квартал, а отписите во бизнисот со подизведувачи веројатно се многу помали од очекуваното“, рече Санџив Рана, раководител на истражувањето во „CLSA Securities Korea“.

Овој месец, „Samsung“ и „SK Hynix“ потпишаа договори за снабдување со чипови за проектот „Stargate“ на „OpenAI“. Нивната прогноза за побарувачката е повеќе од двојно поголема од моменталниот глобален капацитет на „HBM“, што ја нагласува големината на „Stargate“ и забрзувањето на глобалниот развој на вештачката интелигенција.

Тоа, заедно со зголемувањето на цените на мемориските чипови, неодамна доведе десетици аналитичари да ги зголемат своите ценовни цели за „Samsung“.