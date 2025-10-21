Пристигна „Land Cruiser FJ“: Новиот „SUV“ на „Toyota“ со ретро дизајн (ФОТО)

По долг период на гласини и шпекулации, „Toyota“ конечно го претстави новиот „Land Cruiser FJ“, кој ќе дебитира во 2026-та година на одбрани пазари низ целиот свет. Црпејќи инспирација од своите поголеми браќа и сестри, „FJ“ ја спакува својата робусна ДНК во компактна форма. Резултатот е дизајн кој несомнено сугерира дека ова е намален „Land Cruiser“.

„Toyota“ дефинитивно излегува од кутијата нудејќи два дизајни на предниот дел. Едниот е во ретро стил со тркалезни фарови, додека другиот е спортски со правоаголни елементи и дневни светла во форма на буквата „C“. И двата имаат минималистичка решетка со зборот „Toyota“ на неа, но пластичните браници под нив имаат различен дизајн.

Од страната, „Land Cruiser FJ“ има високо стилизирана каросерија што дефинитивно е референца на оригиналниот модел. Има масивен заден столб што веројатно ќе ја отежни видливоста. Истото важи и за резервната гума монтирана на задниот прозорец, која има задни светла во форма на буквата „C“ и цврст браник.

„Toyota“ прецизира дека моделот ќе биде достапен со отстранливи предни и задни браници. Ова ќе им овозможи на сопствениците лесно да ги заменат оштетените делови и да заштедат пари на поправки. Компанијата ветува низа опции, вклучувајќи „робусни надворешни елементи“, без да прецизира точно какви ќе бидат тие.

Во однос на големината, моделот е долг 4.575 mm, широк 1.855 mm и висок 1.960 mm со меѓуоскино растојание од 2.580 mm. Ова значи дека новиот „SUV“ е 114 mm подолг од „Corolla Cross“, но има пократко меѓуоскино растојание за 58 mm.

Познатиот дизајн продолжува и внатре, каде што моделот се разликува од „Land Cruiser“. „Toyota“ не навлегува во детали, но возачите седат зад масивен волан и имаат дигитален инструмент табла пред нив. На него се придружува систем за инфозабава со широк екран, како и посебен систем за контрола на климата.

Кабината од пластика „фантазија“ има изразена рачка за менувач и прекинувач фокусиран на теренско возење. Вториот ред седишта може да се помести назад. Компанијата додава дека моделот ќе биде опремен со пакет системи за помош на возачот „Toyota Safety Sense“.

Малечкиот „Land Cruiser“ е напојуван од 2,7-литарски четирицилиндричен „2TR-FE“ мотор кој произведува 163 ks и 246 Nm вртежен момент. Поврзан е со шестстепен автоматски менувач и систем за погон на сите четири тркала.

„Toyota“ вели дека моделот ќе има одлични теренски способности достојни за „Land Cruiser“. Како дел од тој напор, компанијата се фокусираше на аглите на пристап, растојанието од земјата и порамнувањето на тркалата. Производителот на автомобили, исто така, вели дека „обемното теренско тестирање идентификувало области за подобрување за да се обезбеди вистинскиот идентитет на „Land Cruiser“.