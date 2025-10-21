„Google“ ги предупредува корисниците на „Gmail“

„Google“ ги предупреди корисниците на „Gmail“ да ги заштитат своите сметки со додавање заштита со лозинка и што е можно поскоро менување на слабите лозинки, бидејќи хакерите сè повеќе користат украдени акредитиви за пристап до нивните сметки.

Ситуацијата е влошена од зголемувањето на случаите на заобиколување на двофакторската автентикација (2FA), особено кај корисниците кои сè уште се потпираат на SMS кодови.

Најновото предупредување се однесува на корисниците кои ги губат своите телефони – без разлика дали се навистина изгубени, оштетени или, почесто, украдени.

„Разбираме дека телефоните се губат, крадат или се кршат, и не сакаме да го изгубите пристапот до вашата сметка на ‘Google’. Затоа воведува новата опција ‘Најави се со мобилен број’, што го олеснува враќањето на вашата сметка на нов „Android“ уред,“, велат од „Google“.

Нова безбедносна опција – најави се со вашиот мобилен број

Оваа функција автоматски ја препознава вашата сметка користејќи го вашиот телефонски број и бара само лозинка од вашиот претходен уред за да се потврди вашиот идентитет, без внесување лозинка. „Google“ вели дека опцијата постепено ќе им биде достапна на корисниците ширум светот.

Дополнително, „Google“ воведе нова функција „Контакти за обновување“, која им овозможува на корисниците да назначат доверливи контакти – пријатели или членови на семејството – кои можат да помогнат во враќањето на пристапот до нивната сметка во случај на изгубена лозинка, изгубен уред или компромитирана сметка.

Контакти за обновување и ризици од измама

Сепак, експертите предупредуваат дека оваа функција носи сериозни безбедносни ризици, бидејќи напаѓачите можат да ги измамат корисниците да додадат лажни контакти за обновување, со што ќе добијат пристап до нивната сметка. За разлика од системот за најавување со телефонски број, кој е технички заштитен, овој пристап се потпира на рачно внесување без дополнителна верификација.

Корисниците кои сакаат да ја испробаат оваа опција можат да ја најдат во менито „Безбедност“ во рамките на нивната сметка на „Google“, што е поедноставено во најновиот редизајн за полесно управување со личните информации.

Како да ја заштитите вашата „Gmail“ сметка?

На „Reddit“ се појавија нови известувања за корисници кои одеднаш го изгубиле пристапот до нивната сметка, честопати со пораката „Вашиот уред не е безбеден“. Експертите претпоставуваат дека станува збор за напади со крадци на информации кои крадат акредитиви или колачиња за сесија.

„Google“ потсетува дека повеќето корисници сè уште не додале лозинка ниту ја активирале 2FA заштитата. И двата чекори треба да се имплементираат веднаш: лозинката ја поврзува безбедноста на сметката со уредот, а 2FA додава дополнителен слој на заштита.

Иако „Google“ сè уште не дозволува целосно елиминирање на лозинките како што нуди Microsoft, едностарните мерки што траат само неколку минути се доволни за корисникот да ја задржи контролата врз својата „Gmail“ сметка, дури и ако телефонот му е изгубен или украден, пишува „Forbes“.