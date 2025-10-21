Колкава е просечната плата во Хрватска

Просечната месечна нето плата исплатена по вработен кај правни лица во Република Хрватска за август 2025 година изнесувала 1.446 евра, што е за 0,6 проценти номинално повеќе и 0,5 проценти реално повеќе отколку во јули. Во споредба со август минатата година, таа е за 9,2 проценти номинално поголема и 4,9 проценти реално поголема, објави Централниот завод за статистика.

Медијалната нето плата за август изнесувала 1.245 евра, што е за 0,3 проценти помалку во споредба со јули 2025 година, а за 9,8 проценти повеќе во споредба со истиот месец минатата година. Највисоката просечна месечна нето плата исплатена по вработен кај правни лица за август 2025 година е исплатена во воздушниот транспорт, во износ од 2.430 евра, а најниската во производството на облека, од 918 евра.

Просечната месечна бруто плата за август изнесувала 2015 евра, што е за 0,8 проценти номинално поголема и за 0,7 проценти реално поголема во споредба со јули. Во споредба со платата за август минатата година, оваа плата е номинално повисока за 9,6 проценти и реално повисока за 5,3 проценти.

За периодот од јануари до август, просечната месечна нето плата исплатена по вработен кај правни лица во Република Хрватска изнесувала 1.434 евра, што е номинално повисока за 10,1 процент и реално повисока за 6,2 проценти во споредба со истиот период во 2024 година.

Просечната бруто плата за тој период изнесувала 1.993 евра, што е номинално повисока за 10,8 проценти и реално повисока за 6,8 проценти во споредба со истиот период во 2024 година.