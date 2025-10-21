Скопје – градот на ѓубрето и загадениот воздух

Скопје се соочува со сериозен проблем со управувањето со ѓубрето, што предизвикува огромно незадоволство кај граѓаните.

Во последниве месеци, главниот град на Македонија е затрупан со отпад, преполни контејнери со расфрлани кеси и кабаст отпад околу нив и со непријатна миризба која се шири по улиците.

Состојбата е особено алармантна во периоди на избори, кога проблемот со ѓубрето се користи како политичко оружје за меѓусебни обвинувања во кои обичниот граѓанин најмногу страда.

Некои скопски оштини, како Аеродром, поднесоа кривични пријави против Комунална хигиена- Скопје, а од друга страна Град Скопје возврати со пријави против раководни лица во претпријатието, што дополнително ја влоши ситуацијата и ја отежнува координацијата за решавање на проблемот.

Граѓаните реагираат преку социјалните мрежи, објавувајки фотографии од преполни контејнери и расфрлан отпад, барајки итни мерки и одговорност од надлежните.