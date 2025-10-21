Подготвителната средба со Путин одеднаш одложена: Дали планот на Трамп пропаѓа?

Надежите на американскиот претседател Доналд Трамп за брза средба со рускиот претседател Владимир Путин би можеле да бидат разбиени откако подготвителната средба на клучните советници за надворешна политика на двајцата лидери беше ставена на чекање.

Извори запознаени со ситуацијата потврдија дека средбата, која требаше да се одржи оваа недела, засега нема да се одржи, пишува CNN.

Трамп минатиот четврток, по разговорот со Путин, објави дека „се согласиле дека следната недела ќе се одржи средба на нашите советници на високо ниво“.

На Truth Social, тој додаде: „Првичните состаноци на Соединетите Американски Држави ќе ги води државниот секретар Марко Рубио, заедно со разни други лица што ќе бидат утврдени“.

Сепак, очекуваната средба меѓу Рубио и неговиот руски колега Сергеј Лавров е одложена, потврди функционер на Белата куќа. Иако причината за одложувањето не беше веднаш јасна, еден од изворите рече дека Рубио и Лавров имале различни очекувања за можниот крај на руската инвазија на Украина.

Моментално не е познато како одложувањето на овој подготвителен состанок ќе влијае на планираниот самит меѓу Трамп и Путин во Будимпешта.

„Претседателот Трамп постојано работи на наоѓање мирно и дипломатско решение за да се стави крај на оваа бесмислена војна и да се запре убивањето“, изјави за Си-Ен-Ен заменик-портпаролката на Белата куќа, Ана Кели. „Тој храбро ги ангажираше сите страни и ќе направи сè што е во негова моќ за да се постигне мир“.

Рубио и Лавров разговараа по телефон во понеделник за „следните чекори“ откако двајцата претседатели разговараа за ставање крај на конфликтот во Украина минатата недела, според краткото соопштение од американскиот Стејт департмент.

Во соопштението се наведува дека Рубио „ја нагласил важноста на претстојните ангажмани како можност Москва и Вашингтон да соработуваат за промовирање трајно решение за руско-украинската војна, во согласност со визијата на претседателот Трамп“.

Од друга страна, Кремљ го опиша разговорот како „конструктивна дискусија“ што се однесуваше на „можни конкретни чекори за спроведување на договорот“ постигнат меѓу Трамп и Путин.

Сепак, извор запознаен со ситуацијата изјави за Си-Ен-Ен дека по разговорите, американските претставници заклучиле дека руската позиција не се поместила значително од максималистичките позиции. Затоа, додаде изворот, Рубио веројатно нема да препорача одржување состанок меѓу Трамп и Путин следната недела, иако не е исклучено тој и Лавров повторно да разговараат.