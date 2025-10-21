Хипербиткоинизација: Дали започнува промената на глобалниот монетарен систем?

Глобалниот монетарен систем се соочува со сериозни проблеми. Долгот, инфлацијата и политичката недоверба ја еродираат довербата во фиат валутите. Ветеранот, макро-инвеститор Ден Тапиеро го поставува прашањето: „Што ако хипербиткоинизацијата навистина започне?“

Златната треска сигнализира промена

Цената на златото се зголеми за речиси 25% од август, а на 17 октомври достигна вредност од 4.300 долари за унца. Вкупната пазарна капитализација на златото надмина 30 трилиони долари, надминувајќи ја вредноста на технолошките гиганти како Microsoft и Nvidia.

Овој раст беше поттикнат од геополитичката неизвесност, рекордните купувања од централните банки и двоумењето од страна на Федералните резерви на САД. Параболичните скокови обично сигнализираат паника или бегство кон безбедноста. Овој пат, паниката е монетарна.

Биткоинот го следи златото

Ако златото стане репер за ризик, Биткоинот честопати не заостанува многу. Најголемата криптовалута веќе достигна 126.000 долари на почетокот на октомври. За разлика од златото, Биткоинот не е само складиште на вредност – неговата мрежа нуди монетарна архитектура независна од кревок систем.

Понудата на биткоин на берзите опаѓа

Податоците од Glassnode покажуваат дека залихите на биткоин на берзите се најниски од 2019 година. Само во октомври беа повлечени повеќе од 45.000 биткоини во вредност од 4,8 милијарди долари.

Овој тренд укажува на долгорочна доверба на инвеститорите, а не на краткорочни шпекулации. Инвеститорите тивко акумулираат средства, подготвувајќи се за иднината.

Мрежата станува посилна и побезбедна

Моќта на рударење биткоини достигна рекорден хашрејт од 1.030 егзахеши во секунда, според JPMorgan. Ова ја покажува високата доверба на рударите и стабилноста на мрежата. Биткоин мрежата никогаш не била побезбедна или поотпорна на напади.

Фиат валутите ја губат довербата

Инвеститорите сè повеќе ја губат довербата во фиат валутите. Безбедните засолништа како златото, среброто и биткоинот стануваат сè побарани. Како што истакнува The Kobeissi Letter, порастот на цените на златото и среброто сигнализира еродирана доверба во валутите.

Институционален бран кон биткоин

Институциите сè повеќе инвестираат во биткоин.. Американските спот биткоин ETF сега држат околу 250 милијарди долари средства, додека големите хеџ фондови и пензиските фондови се вклучуваат на пазарот. Биткоинот повеќе не е „бунтовнички имот“, туку призната макро класа на средства.

Хипербиткоинизација: Нов циклус или тековен тренд?

Скептиците предупредуваат дека хипербиткоинизацијата е предвидена многу пати претходно. Но, прашањето на Тапиер отвора можност: што ако институциите тивко го напуштат постоечкиот систем?

Рекордна хаш-стапка, намалена понуда на берзите, раст на институционалните текови и пад на довербата во фиат валутите ја опишуваат миграцијата на довербата од хартиени ветувања кон дигитални средства. Ако овие трендови се спојат, хипербиткоинизацијата нема да дојде со огномет – тоа ќе се случи полека, а потоа одеднаш.

Секој знак укажува на истиот факт – глобалниот монетарен систем е слаб, а довербата се префрла на дигитални средства.

Хипербиткоинизацијата би можела да биде следниот голем чекор во финансискиот свет.