Чистата енергија во Британија ќе создаде 400.000 работни места до 2030-та

Според плановите на Велика Британија, цитирани од „Bloomberg“, напорите за декарбонизација ќе создадат околу 400.000 нови работни места до крајот на оваа деценија.

Меѓу нив се водоинсталатери, заварувачи и електричари, чии задачи ќе се движат од изградба на инсталации за чиста енергија до зголемување на енергетската ефикасност, управување со енергетски мрежи и намалување на јаглеродниот отпечаток на традиционалната индустрија.

Плановите вклучуваат и работни места што ќе бидат создадени околу проектот за нова нуклеарна централа Сизевел Ц (10.000 само за време на изградбата), како и за изградба на објект за складирање на јаглерод диоксид во Шкотска.

Според владините проценки, најсериозниот ефект од воведувањето на зелена енергија ќе биде врз пазарот на трудот во источните делови на островот и Шкотска, каде што до 2030-та година ќе бидат создадени 60.000 работни места.

Нешто помалку од 200.000 работни места ќе бидат создадени во Велика Британија до 2023-та година благодарение на чистата енергија, според бројките од Министерството за енергетика објавени во неделата (19-ти октомври).

Во интервју за „Sky News“, министерот за енергетика Едвард Милибанд рече дека владата е посветена на обезбедување нови работни места да бидат пополнети од Британци.

Тој рече дека одговорот на прашањето која професија треба да ја изберат нашите деца е поврзан со иднината – во нуклеарна централа, ветерна фарма или објект за складирање на јаглерод диоксид.