Инвестициското банкарство го зголемува профитот на „JPMorgan“

„JPMorgan Chase“ објави пораст на профитот од 12% што ги надмина очекувањата, користејќи го порастот на тргувањето и склучувањето зделки на Wall Street и робусната потрошувачка, објави „Wall Street Journal“.

Главниот извршен директор Џејми Дајмон, долго познат по предупредувањето за ризиците што ги гледа во економијата, рече дека се чини дека има „зголемен степен на неизвесност што произлегува од сложените геополитички услови, тарифите и трговската неизвесност, зголемените цени на средствата и ризикот од одржлива инфлација“.

Сепак, тој рече дека американската економија останала отпорна и покрај некои „знаци на забавување, особено во растот на работните места“.

Инвестицискиот оддел на „JPMorgan“ продолжи да заработува пари во третиот квартал, бидејќи трговците се снаоѓаа со неизвесноста околу глобалната трговија предизвикана од тарифите на претседателот Трамп. Приходите од тргување и пазари се зголемија за 25%.

Менаџерите се прилагодуваат на новата клима под Трамп и се чувствуваат посигурни во врска со спроведувањето на спојувања и првични јавни понуди. „JPMorgan“ соопшти дека надоместоците за инвестициско банкарство скокнале за 16% во кварталот во споредба со претходната година.

Банката помогна во затворањето на некои од најголемите зделки во годината, вклучувајќи ги и првичните јавни понуди на „Circle“ и „Figma“ и аквизицијата на „Walgreens Boots Alliance“ од страна на „Sycamore Partners“.

Растечкиот бизнис за потрошувачко банкарство на „JPMorgan“, исто така, донесе повеќе приходи бидејќи потрошувачите продолжуваат да трошат. Трошењето на дебитни и кредитни картички се зголеми за 9%.

Салдата на ротирачките кредитни картички исто така се зголемуваат. Сепак, на краток рок, тоа ги зголемува профитите на банката од кредитирање, бидејќи доцнењата се намалуваат.

Банката не се справува со својата изложеност на „Tricolor“, компанија за автокредити која пропадна во септември поради обвинувања за измама и сметководствени неправилности. Банкротот на заемодавателот, исто така, предизвика загриженост дека потрошувачите со пониски приходи се борат да си ги дозволат своите плаќања, бидејќи платите стагнираат, а невработеноста се зголемува.

Нето-приходот на „JPMorgan“ за кварталот изнесуваше 14,39 милијарди долари, надминувајќи ги проценките на аналитичарите од 13,54 милијарди долари. Заработката по акција беше 5,07 долари, во споредба со проценките на аналитичарите од 4,85 долари по акција.

Вкупните приходи се зголемија за 9% на 46,43 милијарди долари, што исто така ги надмина проценките на аналитичарите.