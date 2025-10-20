Тарифите на Трамп го намалуваат фискалниот дефицит на САД на 1,78 трилиони долари

Буџетскиот дефицит на САД малку се намали во фискалната 2025-та година, бидејќи приходите од тарифите достигнаа рекордно високо ниво, дури и кога стапките на задолжување остануваат историски високи во услови на економски раст и фискална стабилност, објави „Bloomberg“.

Дефицитот за фискалната година изнесуваше 1,78 трилиони долари, што е намалување од 2% во однос на 1,82 трилиони долари во 2024-та година, според податоците на Министерството за финансии. Бројките беа во голема мера во согласност со бројките објавени од Канцеларијата за буџет на Конгресот минатата недела.

Острите зголемувања на тарифите на претседателот Доналд Трамп помогнаа нето приходите од тарифи да достигнат 195 милијарди долари во фискалната година што заврши на 30-ти септември. Министерот за финансии Скот Бесант рече дека САД би можеле да достигнат 500 милијарди долари годишен приход од тарифи. Но, правната основа за голем дел од данокот се испитува додека Врховниот суд пресудува.

Буџетскиот дефицит на САД малку се намали во 2025-та година. Графикон: „Bloomberg“

Најновото даночно законодавство на Трамп во јули, исто така, ќе влијае врз федералниот буџет. Податоците покажаа пад на приходите од корпоративен данок во септември, делумно одразувајќи ги мерките вклучени во таканаречениот „голем прекрасен закон“. Бруто приходите од корпоративен данок се намалија за околу 41% на 65 милијарди долари.

Како удел во бруто домашниот производ, дефицитот во 2025-та година се предвидува да биде 5,9%, што е намалување од 6,3% минатата година, изјави функционер на Министерството за финансии. Податоците се базираат на внатрешната проценка на одделот, бидејќи официјалните податоци за БДП за периодот јули-септември сè уште не се објавени.

Безант рече дека сака дефицитот да биде „трицифрен број“ до крајот на вториот мандат на Трамп. Коефициент од 3% е нешто како меѓународен стандард за фискална стабилност и е нивото на кое се очекува земјите од еврозоната да се придржуваат.

„Се очекува фискалниот дефицит за 2025-та година да биде под 6% од БДП-то. А со продолжено фискално ограничување, би можеле да достигнеме 3% до 2028-ма година“, рече Бесант во колумна во „X“.

Вкупните трошоци за фискалната година се зголемија на 7 трилиони долари од 6,7 трилиони долари претходната година, што е зголемување од 4%, соопшти Министерството за финансии.

Многу економисти велат дека новиот закон за даноци ќе го еродира растот на приходите во текот на следната деценија со влошување на веќе стрмната крива на федералното задолжување. Центарот за даночна политика проценува дека ќе додаде 4,2 трилиони долари на федералниот долг, или 9% од БДП-то, до 2034-та година.

Зголемените каматни трошоци за националниот долг и социјалното осигурување остануваат клучни двигатели на големите дефицити што САД ги акумулираа во последните години.

Трошењата за социјално осигурување достигнаа 1,6 трилиони долари во 2025-та година, што е зголемување од 8% во однос на претходната фискална година, кога достигнаа 1,5 трилиони долари. Трошоците за здравство и човечки услуги се зголемија за 10%, поттикнати од „Medicare“ и „Medicaid“.

Бруто каматните трошоци за националниот долг го оптоварија националниот долг на рекордни 1,22 трилиони долари во фискалната година, што е зголемување од 7% во однос на 2024-та година.

Дефицитот беше ограничен со промена на политиката што влијаеше на федералните програми за студентски кредити, изјави претставник на Министерството за финансии. Министерството за образование ги намалува трошоците за 233 милијарди долари за фискалната 2025-та година.