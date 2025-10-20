Концептот на „Audi“ се појави на патот, веќе е регистриран (ФОТО)

Концепт автомобилите обично се ограничени на изложбени салони и музеи, но не и овој. „Audi“ се потруди многу да го регистрира „Concept C“ за употреба на патиштата, иако не е на продажба.

За да се усогласи со прописите и да добие регистарска табличка, перформансното купе мораше да биде опремено со трепкачи, бришачи на шофершајбната и сирена.

Повеќето концепт автомобили не можат сами да возат, а дури и кога можат, веројатно не се многу импресивни за возење, бидејќи обично имаат слаби електрични мотори дизајнирани само за движење низ изложбениот под и поставување на штандови.

Сепак, „Audi Concept C“ е многу поблиску до сериско возило отколку до типичен концепт.

Електричен мотор монтиран на задната страна му овозможува да достигне брзина од околу 145 км/ч.

Сериската верзија што пристигнува во 2027-ма година ќе биде значително побрза, но сепак, тоа е импресивна максимална брзина за она што повеќето луѓе го сметаа за статичен експонат на неодамна завршениот Саем за мобилност „IAA“ во Минхен.

Со оглед на тоа што дебито на сериската верзија на автомобилот е оддалечено неколку години, „Audi“ разбирливо е што сè уште не ги споделува техничките детали.

Она што е познато засега е дека еден мотор ги придвижува задните тркала.

Даниел Шустер, портпарол за технички развој, изјави за „Motor1“ дека „Concept C“ користи нова механичка платформа „која ќе се сподели со други брендови во рамките на („Volkswagen“) групацијата“.

Тоа веројатно значи дека ниско поставениот купе е поврзан со претстојните електрични „Boxster“ и „Cayman“ на „Porsche“.

Во изработка е и варијанта со два мотори и quattro погон со поголема моќност.

Автомобилот тежи 1.690 килограми, приближно исто колку и „Audi R8 V10 Spyder“ со погон на задните тркала.

Батеријата се наоѓа зад возачот и пред задната оска, имитирајќи го распоредот на класичен спортски модел SUS со мотор поставен во средината.

Поголемиот дел од она што го гледате на фотографиите ќе биде задржано на серискиот модел што ќе пристигне за неколку години.

Главниот креативен директор на „Audi“, Масимо Фрашела, веќе потврди дека надворешноста одразува „87 проценти“ од конечниот изглед на сериското возило.

Електрично склопливиот тврд покрив ќе влезе во производство како единствен стил на каросерија, бидејќи не е планирано купе со фиксен покрив.

Нема да биде оживување на „Audi TT“ или „R8“, иако новите промотивни фотографии го прикажуваат „Concept C“ заедно со првата генерација на двата модели.

Интересно е што на фотосесијата беа претставени и „RS6“ (C6) и легендарниот „Auto Union Type C“, тркачки автомобил од 1936-та година со својот 6,0-литарски V16 мотор со компресор.

Извршниот директор на „Audi“, Гернот Делнер, очекува годишна продажба во „скромен петцифрен“ број на испорачани возила, но е уверен дека овој модел сè уште може да оствари профит.

Додека новите „Porsche Boxster“ и „Cayman“ повторно ќе добијат (и) бензински мотори, новиот спортски автомобил на „Audi“ ќе се нуди исклучиво како електрично возило.