Едноставен пијалaк што може да го намали холестеролот и да го подобри здравјето на црниот дроб

Конечно, многу се зборуваше за навиките во исхраната што можат да помогнат во намалувањето на холестеролот и одржувањето на здравјето на црниот дроб.

Иако нема магични решенија, некои пијалаци имаат подобра основа во истражувањата од другите. Клучот лежи во соединенијата што влијаат на мастите во крвта и воспаленијата, како и во навиките што лесно можат да се одржуваат ден по ден.

Тоа е зелениот чај. Неговите полифеноли, особено катехините како „EGCG“, се поврзани со мало намалување на вкупниот и „LDL“ холестеролот, додека неколку студии, исто така, објавија позитивен ефект врз ензимите на црниот дроб и мастите во црниот дроб кај луѓе со неалкохолна масна болест на црниот дроб.

Различни консултанти за исхрана нагласуваат дека овие соединенија се причината зошто зелениот чај има репутација како пијалок што е добар за здравјето и црниот дроб, забележувајќи дека ефектите се умерени и дека најдобро се гледаат како дел од холистичка исхрана и начин на живот.

Зелениот чај вреди да се разгледа како „дневен бонус“, а не како чудотворно решение

Сепак, важно е да се избере незасладен зелен чај и да се пие редовно, на пример наутро или рано попладне. Не постои единствена „идеална“ доза за секого, но претходните анализи ја поврзаа редовната консумација со поволни промени во липидниот профил. Клучно е да се избегнува додавање шеќер и слични адитиви за да се одржат придобивките од пијалакот.

Советниците за исхрана, исто така, потсетуваат дека зелениот чај не е замена за терапија или здрави навики: најдобри резултати се добиваат со медитеранска исхрана, редовна физичка активност и добар сон. Ако некое лице е чувствително на кофеин или зема лекови, се препорачува да се разговара со лекар за да се одреди соодветната количина, бидејќи дури и благите стимуланси можат да влијаат на толеранцијата и ефикасноста на лековите.

Затоа, зелениот чај вреди да се разгледа како „мал дневен бонус“ за холестеролот и црниот дроб, а не како чудотворно решение. Доследноста е поважна од совршенството: неколку чаши незасладен зелен чај во текот на неделата, заедно со балансирана исхрана и вежбање, се реалистичен и одржлив начин за поддршка на кардиоваскуларното здравје и здравјето на црниот дроб.