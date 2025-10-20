Нов тренд: Претворање на „Android“ телефоните во вистински камери

Како што потрошувачите сè повеќе обрнуваат внимание на можностите на камерата на нивните паметни телефони, најголемите „Android“ брендови сега го воведуваат концептот на надворешни леќи, кој досега беше резервиран само за професионални камери.

Оваа година, три компании претставија телефони со дополнителни леќи кои ги прошируваат можностите за снимање и отвораат нова ера на телефони кои сè повеќе личат на „DSLR“.

Идејата за надворешни леќи за телефони не е нова. Уште во 2013-та година, „Sony“ претстави дополнителен DSC-QX10 објектив за телефони, со сензор од 1/2,3 инчи и 10x оптички зум, што овозможи квалитет сличен на компактните дигитални фотоапарати. Сепак, концептот не се прошири во тоа време, а последователните верзии на леќи од други производители останаа на ниво на играчки.

Вистинската ренесанса на овој тренд започна дури оваа година на „Mobile World Congress“ (MWC). Тогаш, „Realme“ и „Xiaomi“ претставија концепт телефони со заменливи леќи, дозволувајќи им на корисниците да додадат телефото модул или поголем сензор за подобрен квалитет на сликата.

Камера на телефон со „Android“

Сега, овие производи конечно стануваат реалност. „Vivo“ и „OPPO“ штотуку ги претставија своите нови премиум модели: сериите „X300“ и „Find X9“, кои поддржуваат надворешни објективи. Двете компании планираат да ги лансираат кон крајот на октомври, а претпродажбата веќе започна.

„Vivo X300 Pro“, покрај поддршката за 100x дигитален зум, може да користи и дополнителен телефото конвертор од 2,35x што го проширува опсегот до 200x, со шест достапни фокусни должини: од 200 до 5.400 mm.

„OPPO Find X9 Pro“ оди чекор понатаму и користи телефото камера од 200 мегапиксели со сензор со големина на главната камера. Дигиталниот зум оди до 100x, а со дополнителен објектив овозможува зголемување од 200x. Оптичкиот зум достигнува 10x, што одржува исклучителна острина и стабилност на сликата при снимање на далечни сцени.

Трендот не е ограничен само на најскапите модели. Ништо не воведе модул со можност за додавање оригинални објективи, вклучувајќи варијанти „рибино око“ и макро, во својата прифатлива серија „CMF Phone 2 Pro“. На овој начин, дури и паметните телефони од средната класа добиваат можност да се приближат до професионалните камери.

Овие потези јасно покажуваат дека индустријата за мобилни уреди се движи кон нов стандард во кој „надворешниот објектив за телефон“ ќе стане вообичаен како дополнителна батерија или футрола, објавува „LTN“.