Падна договор: ЕУ постепено ќе го прекине увозот на руски гас до 2028 година

Министрите за енергетика на Европската унија денес го поддржаа предлогот на блокот постепено да се прекине увозот на руска нафта и гас до јануари 2028 година, објави Советот на Европската унија.

Министрите ја потврдија преговарачката позиција на Советот, според која увозот на руски гас ќе биде забранет од 1 јануари 2026 година. Постојните договори склучени пред 17 јуни оваа година ќе бидат предмет на преоден период. За краткорочните договори ќе истече на 17 јуни 2026 година, а за долгорочните договори на 1 јануари 2028 година.

Оттогаш, увозот на гас, без разлика дали е течен или транспортиран преку цевковод, ќе биде целосно забранет.

По оваа одлука, беа создадени предуслови за почеток на преговори со Европскиот парламент, кој го усвои својот став за преговори минатата недела.

Во мај 2022 година, Европската комисија предложи план за постепено намалување на зависноста од руските фосилни горива (REPowerEU), а во мај оваа година предложи амандман на таа регулатива, кој предвидува целосно укинување на увозот на руски фосилни горива до крајот на 2027 година.

Регулативата се усвојува во редовна законодавна постапка, што значи дека одлуките во Советот се донесуваат со квалификувано мнозинство, а не едногласно, како што е случајот при гласање за санкции. Затоа, Унгарија и Словачка, кои се противат на овој план, не можат да го спречат донесувањето на регулативата.