ПочетнаЕКОНОМИЈАПадна договор: ЕУ постепено ќе го прекине увозот на руски гас до...
ЕКОНОМИЈАСВЕТ

Падна договор: ЕУ постепено ќе го прекине увозот на руски гас до 2028 година

93
гас европа

Министрите за енергетика на Европската унија денес го поддржаа предлогот на блокот постепено да се прекине увозот на руска нафта и гас до јануари 2028 година, објави Советот на Европската унија.

     Добивајте вести на Viber     

Министрите ја потврдија преговарачката позиција на Советот, според која увозот на руски гас ќе биде забранет од 1 јануари 2026 година. Постојните договори склучени пред 17 јуни оваа година ќе бидат предмет на преоден период. За краткорочните договори ќе истече на 17 јуни 2026 година, а за долгорочните договори на 1 јануари 2028 година.

Оттогаш, увозот на гас, без разлика дали е течен или транспортиран преку цевковод, ќе биде целосно забранет.

По оваа одлука, беа создадени предуслови за почеток на преговори со Европскиот парламент, кој го усвои својот став за преговори минатата недела.

Во мај 2022 година, Европската комисија предложи план за постепено намалување на зависноста од руските фосилни горива (REPowerEU), а во мај оваа година предложи амандман на таа регулатива, кој предвидува целосно укинување на увозот на руски фосилни горива до крајот на 2027 година.

Регулативата се усвојува во редовна законодавна постапка, што значи дека одлуките во Советот се донесуваат со квалификувано мнозинство, а не едногласно, како што е случајот при гласање за санкции. Затоа, Унгарија и Словачка, кои се противат на овој план, не можат да го спречат донесувањето на регулативата.

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП

Добредојдовте на denar.mk, вашиот доверлив извор за бизнис вести од Македонија. Ние ги покриваме најновите случувања во македонската економија, финансиските пазари и бизнис секторот. Останете информирани со длабински анализи, експертски колумни и стручни совети за инвестиции и финансии.

СЛЕДЕТЕ НЕ

ЛИНКОВИ

За нас
Народна Банка
Државен завод за статистика

Денар Медиа © Сите права задржани 2011 - 2025