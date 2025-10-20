Трамп: Индија ќе плаќа огромни царини ако продолжи да увезува руска нафта

Претседателот на САД, Доналд Трамп, повтори дека индискиот премиер Нарендра Моди му рекол дека Индија ќе престане да купува руска нафта, предупредувајќи дека Њу Делхи ќе продолжи да плаќа „огромни“ царини ако не го стори тоа.

„Разговарав со премиерот Моди и тој ми рече дека нема да купува повеќе руска нафта“, рече Трамп. На прашањето на новинар за тврдењето на индиската влада дека не е свесна за никаков разговор меѓу Моди и Трамп, американскиот претседател одговори: „Ако тоа е она што сакаат да го кажат, тогаш тие само ќе продолжат да плаќаат огромни царини, а тоа не го сакаат“, рече Трамп, според Ројтерс.

Купувањето руска нафта долго време е едно од главните спорни прашања во трговските преговори меѓу САД и Индија. Половина од американските царини од 50 проценти за индиска стока беа воведени токму како одговор на тие купувања. Вашингтон тврди дека Москва ја финансира војната во Украина со приходите од продажбата на нафта.

Откако западните земји воведоа санкции врз Москва и престанаа да купуваат руска нафта, Индија стана најголемиот купувач на нафта што Русија ја продава по море со попуст.

Индиските претставници велат дека трговските разговори со САД се „пријателски“, но без многу детали. Делегација од Њу Делхи, која минатата недела беше во САД на разговори, се врати дома, а Министерството за трговија не одговори на прашањата на новинарите бидејќи понеделник беше државен празник.

Трамп претходно во среда изјави дека Моди го уверил тој ден дека Индија ќе ги прекине купувањата на руска нафта, но индиското министерство за надворешни работи соопшти дека не е запознаено со никаков телефонски разговор меѓу двајцата лидери, нагласувајќи дека главен приоритет на Њу Делхи е „заштита на интересите на индискиот потрошувач“.

Официјален претставник на Белата куќа во четврток изјави дека Индија ги преполовила купувањата на руска нафта, додека индиски извори го оспорија тоа, велејќи дека досега нема видливо намалување. Според тие извори, индиските рафинерии веќе нарачале пратки за ноември, вклучувајќи ги и оние што ќе пристигнат во декември, така што какво било намалување може да се види само во податоците за увоз за декември или јануари.

Се очекува увозот на руска нафта во Индија да се зголеми за околу 20 проценти овој месец на 1,9 милиони барели дневно, бидејќи Русија го зголемува извозот откако украинските дронови ги погодија нејзините рафинерии, според „Кплер“, агенцијата за следење на енергетскиот пазар.