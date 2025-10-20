Лагард: Светот сè уште не ги чувствува последиците од царините на Трамп, ударот допрва доаѓа

Претседателката на Европската централна банка (ЕЦБ), Кристин Лагард, денес изјави дека глобалната економија сè уште не ги почувствувала целосните последици од царините што ги воведе претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп, нагласувајќи дека „ударот допрва доаѓа“.

Зборувајќи во емисијата „Face the Nation“ на Си-Би-Ес, Лагард рече дека во одреден момент извозниците и увозниците, кои во моментов го носат товарот на царините, ќе мора да ги префрлат трошоците на потрошувачите.

„Две третини од царинските трошоци во моментов ги сносат две страни, извозникот и увозникот, преку намалување на нивниот профит. Прашањето е колку долго ќе се согласат на намалените маржи. Кога ќе одлучат дека повеќе не можат да го издржат притисокот, трошокот ќе падне на потрошувачите. Само прашање на време е“, истакна Лагард.

Лагард, исто така, изјави дека царинските давачки се еден од двата клучни фактори што доведоа до „трансформација“ на светската економија, додека другиот е забрзаниот технолошки напредок, особено во областа на вештачката интелигенција.

„Оваа трансформација е резултат на две работи. Првата се царините, кои ја променија глобалната трговска мапа, создадоа нови сојузи и ги реформираа начините на кои тргуваме едни со други. Втората е вештачката интелигенција, која влијае на сè, од управување со податоци до датирање и сè помеѓу нив“, рече претседателката на ЕЦБ.

Коментирајќи ги моменталните трговски тензии меѓу Соединетите Американски Држави и Народна Република Кина, Лагард оцени дека дел од тоа претставува преговарачко позиционирање на двете страни.

„Мислам дека тој дел од она што се случува во моментов треба да се сфати со резерва, бидејќи тоа е типична тактика на преговори, покажувате мускули и велите дека сте подготвени за сè. Претерувам, се разбира, но во одреден момент ќе мора да седнат на маса, бидејќи тоа е во интерес на двете економии, без оглед на непријателската реторика“, заклучи Лагард.

Лагард, која е на чело на Европската централна банка од 2019 година, претходно беше министерка за надворешна трговија во француската влада и директорка на Меѓународниот монетарен фонд.