Од храна до гуми: Како американците се справуваат со царините на Трамп

Американските потрошувачи се сведоци на значително зголемување на цените предизвикано од царините на Трамп, кои се во остра спротивност со неговото ветување да го направи животот подостапен.

Многумина се принудени да ги променат своите навики за трошење за да се справат со новиот финансиски товар, пишува „Гардијан“.

Како мајка на две деца, Пејџ Харис забележала голема промена во начинот на кој купува за своето семејство.

„Производите што ги купував редовно постојано се зголемуваат во цена“, рече таа.

„Од боја за коса до бебешка формула, нашата листа за намирници се намали, додека нашиот домашен буџет мораше да расте. Месото како стек не доаѓа предвид за нашето домаќинство.“ Харис, 38, помошник наставник од Северна Каролина, е една од речиси 40-те луѓе кои ги споделија своите искуства со „Гардијан“ шест месеци откако Доналд Трамп ги објави своите сеопфатни царини.

Студијата на „S&P Global“ објавена минатата недела покажа дека се очекува компаниите да платат најмалку 1,2 трилиони долари повеќе трошоци во 2025 година отколку што претходно се предвидуваше.

Но, товарот сега се префрла на американските потрошувачи. Истражувачите проценуваат дека Американците ќе сносат две третини од тој „шок на трошоците“, во износ од повеќе од 900 милијарди долари. Минатиот месец, Лабораторијата за буџет на Јеил процени дека царините би можеле да ги чинат домаќинствата речиси 2.400 долари повеќе годишно.

Харис истакнува дека влијанието на царините врз нејзиниот секојдневен живот е во спротивност со ветувањата на администрацијата на Трамп за „намалување на цените и прифатлив живот за сите“. Таа рече: „Гледате како цените растат. Стана сосема јасно дека на оваа администрација не ѝ е грижа за секојдневниот живот на Американците“.

Голем број Американци потврдија за Гардијан дека нивните неделни пресметки драстично се промениле по воведувањето на царините. „Цените се превисоки. Најчесто купувам во Костко, а што е можно помалку на друго место“, рече Џин Медоус (74), пензионерка од Алабама.

„Не можам да замислам дека трговците не ја забележале промената. Мислам дека луѓето навистина се плашат од она што доаѓа“. Ова чувство на загриженост е потврдено со неодамнешна анкета спроведена за Гардијан, во која испитаниците ги идентификуваа царините како втора најголема закана за економијата.

„Лебот што го купувам се дуплираше во рок од една година. Живееме со фиксен приход што не е во чекор со инфлацијата“, рече Мајрон Пилер, пензионер и единствен хранител на неговата сопруга. Единствената утеха, вели тој, е што неговата куќа и автомобил се отплатени.

И покрај сè, Трамп не покажува знаци дека ќе се повлече од својата царинска политика, потег за кој Белата куќа вели дека ќе го оживее американското производство.

Неодамна, претседателот повторно ја разгоре трговската војна со Кина, заканувајќи се со 100-процентна царина за кинеските стоки уште во ноември. Тоа се случи откако Кина одлучи да го ограничи извозот на ретки минерали, клучни за производство на сè, од батерии за електрични возила до болничка опрема.

Во разговор за Фокс њуз, претседателот призна дека предложеното зголемување на царината „не е одржливо“, но додаде: „Ме принудија да го направам тоа“. Во моментов, просечните американски царини за кинеските стоки се околу 58%, според Институтот за економија Петерсон.

Овие тарифи веќе го земаат свој данок. „Мораме да купиме нови гуми за автомобилот, а не можеме бидејќи прифатливите гуми повеќе не се достапни и не можеме да си дозволиме 250 долари по гума“, рече Мишел од Пенсилванија. Многумина го делат нејзиното мислење, опишувајќи ја ситуацијата како „празни полици, повисоки цени“. Натали од Њу Хемпшир вели дека не видела одредени основни производи на полиците со месеци.

„Полиците во продавниците стануваат се попразни… наместо повеќе избор, можеби има само еден или два производи, а познатите брендови ги заменуваат брендовите на продавниците“, рече таа. Таа, исто така, забележа дека храната за мачки се зголемила во цена помеѓу 25% и 100%.

За многу Американци, оваа нова нормалност не е само прашање на трошоци, туку и на промени во животниот стил. „Не купувам непотребни работи. Нема есенско пазарување за нов џемпер или фармерки. Ќе ги направиме сите божиќни подароци сами оваа година“, рече Мини, 55, писателка за храна од Орегон. „Порано јадевме надвор еднаш неделно. Сега никогаш не јадеме надвор. Дури и брзата храна е неверојатно скапа.“

Иако стапката на инфлација во САД се движи околу 2,9%, царините не помогнаа да се ублажи ударот врз паричниците. Ричард Улмер (81) од Флорида рече дека оваа година му била „најлоша од финансиска гледна точка“.

За Кеси, 25, советник од Северна Каролина, трошоците нагло се зголемија. Нејзиниот строг неделен буџет за намирници од 65 долари повеќе не е доволен за купување во една продавница за храна. „Сега морам да посетам најмалку четири различни продавници, честопати возејќи на долги растојанија за да ги најдам најдобрите цени“, рече таа, додавајќи дека во текот на летото, бананите целосно исчезнале од продавниците во нејзината област две недели.