Дневен хороскоп 20.10.2025

Овен (21.03 – 20.04)

Премногу сте енергични и ризикувате да изгубите многу нешта. Партнерските односи се посебен предизвик за вас. Во љубовта сте посесивни и прилично недоверливи кон постојаниот партнер, иако вие сте склони на флерт.

Бик (21.04 – 21.05)

Премногу ве исцрпува лошата ситуација во домот или на работа. Вашите обиди да ја истерате правдата и на некој нешто да му докажете можат да ве доведе до непријатна ситуација. Имате тенденција максимално да го затегнете односот со партнерот. Можни се проблеми со бубрезите.

Близнаци (22.05 – 22.06)

Тешки сте за соработка и прилично сте затворени. Паричната ситуација не се поправа и поради тоа го покажувате вашето незадоволство. Поседувате голема доза на издржливост и трпеливост, особено во односот со партнерот. Можна е забоболка.

Рак (22.06 – 22.07)

Ќе бидете задоволни со резултатите од својата работа. Интуицијата ви е одлична и ќе донесете добри одлуки. Во љубовта можете да очекувате пријатни изнендувања, особено од лицата кои ги познавате на работа. Можни се проблеми со органите за варење.

Лав (23.07 – 22.08)

Како и секогаш имате јасна цел. Тешко е да ве убедат на нешто што не го сакате. Иако сте голем ентузијаст кога станува збор за работата, во моментов не сте подготвени да инвестирате во сомнителни трансакции. Можен е повик за романтичен состанок.

Девица (23.08 – 22.09)

Променливи сте и енергични. Поседувате способност да управувате со други лица. Имате добар тим на соработници. Можна е љубовна средба со енергично но сензибилно лице. Имате здравствени проблеми, кои упорно ги игнорирате.

Вага (23.09 – 22.10)

Оптеретени сте со новите деловни идеи и како да стапите во деловен однос со многу важни лица. Амбициозни сте и подготвени да одите преку своите можности и сили. Партнерот има разбирање за вашите проблеми.

Шкорпија (23.10 – 21.11)

Денеска ќе се чувствувате малку растревожено поради некое несогласување со партнерот. Потрудете се да гледате на позитивната страна и извлечете го најдоброто од ситуацијата. Престанете да размислувате дека некој сака да ве измами.

Стрелец (22.11 – 21.12)

Вашиот социјален живот полека опаѓа. Потрудете се да бидете што покомуникативни и пољубезни за да запознаете нови, интересни луѓе. Можно е овој ден да дознаете нешто што воопшто не го очекувате, затоа подгответе се. На љубовно поле нештата се солидни.

Јарец (22.12 – 20.01)

Ова би можел да биде напорен ден ако себеси премногу се оптеретувате со невозможни работи за кои сте сигурни дека немаат перспектива. Ќе добиете повик од повеќе страни во врска со работа и тоа ќе ви ги промени плановите. Би требало да повикате некоја Риба на посериозен разговор.

Водолија (21.01 – 19.02)

Искористете го сплетот на позитивни околности и направете нешто што одамна сте планирале или сакале. Во љубовта сте малку незаинтересирани и ладни, што може лошо да се одрази на вашиот однос со партнерот. Поведете малку повеќе сметка за здравјето.

Риби (20.02 – 20.03)

Чувајте се од превртливи луѓе. Би било добро да не полимизирате премногу, туку вашата енергија да ја насочите кон некое лице кое ве иритира. Можна е авантура со некој Рак. Не претерувајте со слатките.