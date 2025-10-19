Овие осум „непроценливи“ предмети беа украдени од Лувр

Осум „непроценливи“ предмети украдени во дрзок грабеж во музејот Лувр во Париз беа објавени во соопштение од француското Министерство за култура.

Светски познатиот музеј беше принуден да се затвори во неделата откако крадци провалија во галерија со француски кралски накит околу 9:30 часот по локално време.

Деветтиот предмет исто така беше украден, но беше пронајден на местото на настанот, изјави париски обвинител – додека експерт за кражба на уметнички дела за Скај њуз изјави дека полицијата е во „трка со времето“ за да ги пронајде останатите предмети пред да бидат расклопени и стопени.

Француското Министерство за култура објави дека се украдени следниве предмети:

-Тијара од комплетот на кралицата Мари-Амели и кралицата Хортенза

-Ѓердан од комплетот на сафири од кралицата Мари-Амели и кралицата Хортенза

-Обетка од пар што припаѓа на комплетот на сафири од кралицата Мари-Амели и кралицата Хортенза

-Ѓердан од смарагд од комплетот на царицата Мари Луиз

-Пар смарагдни обетки од комплетот на царицата Мари Луиз

-Брош познат како „реликвијар брош“

-Тијара на царицата Евгенија

-Голем брош во форма на машна за корсетот на царицата Евгенија

Според францускиот весник „Ле Паризиен“, предметот пронајден во музејот бил круната на сопругата на Наполеон III, царицата Евгенија, и бил оштетен, објавува „Скај њуз“.

Властите објавија детали за грабежот откако музејот, кој е најпосетуваниот во светот и прима до 30.000 посетители дневно, објави на платформата X дека се затвора од „исклучителни причини“.

Masked thieves broke into the Louvre and stole 9 “priceless” pieces of jewellery (crown, necklace, brooch, tiara etc.) that belonged to the Napoleon Bonaparte family.



It was straight out of a heist flick:



▫️Museum opens at 9:30am

▫️Gang of 3 or 4 got access near Apollo Gallery… pic.twitter.com/MtafPstsoO — Trung Phan (@TrungTPhan) October 19, 2025

Министерката за култура Рашида Дати изјави дека снимката покажува дека крадците „не ги таргетирале луѓето – тие влегле тивко за четири минути, ги скршиле витрините, го зеле пленот и си заминале“.

„Без насилство, многу професионално“, изјави таа за TF1.

Како е извршен грабежот

Францускиот министер за внатрешни работи Лоран Нуњез изјави дека „големиот грабеж“ е извршен од страна на крадците кои влегле во музејот користејќи корпа на платформа монтирана на камион.

Не е јасно дали донеле сопствена опрема, бидејќи на страната од зградата покрај реката Сена, точно каде што се случила провалата, се вршеле градежни работи.

Нуњез рече: „Скршиле прозорец и отишле до неколку витрини каде што украле накит. Ова се накити со голема историска вредност – всушност, непроценливи.“

Криминалците избегале со два мотоцикли, а немало повредени.

Три или четири лица влегле во музејот, сè траело седум минути?

Бројот на крадци сè уште не е потврден, но Нуњез за Франс Интер изјавил дека три или четири лица влегле во музејот.

Бандата, додаде тој, била добро подготвена и претходно го извидувала местото. Ги сечеле стаклените панели со „брусилка“ пред да избегаат со скутер Јамаха ТМАКС.

Форензички експерти моментално работат на местото на настанот, а се составува детален попис на украдените предмети.

Според „Ле Паризиен“, осомничените носеле капи и имале „мали моторни пили“.

Двајца од крадците биле внатре, додека третиот чувал стража надвор, според „Ле Паризиен“.