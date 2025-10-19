ПочетнаЕКОНОМИЈАТрамп: Русија ќе задржи дел од украинската територија во секое сценарио
Трамп: Русија ќе задржи дел од украинската територија во секое сценарио

Американскиот претседател Доналд Трамп посочи дека сè уште верува дека мирот меѓу Русија и Украина е можен, но не без територијални отстапки.

Доналд Трамп му рече на водителот на Фокс њуз дека очекува Украина да направи територијални отстапки во секој мировен договор што неговата администрација потенцијално би можела да го посредува меѓу Киев и Москва за да се стави крај на речиси четиригодишната војна меѓу Русија и Украина, објавува The Independent.

Во интервју емитувано во емисијата „Sunday Morning Futures“ со Марија Бартиромо, американскиот претседател посочи дека според условите на договорот што ќе го состави Белата куќа, на Русија веројатно ќе ѝ биде дозволено да задржи дел од територијата што ја окупира од февруари 2022 година.

Во четврток, Трамп разговараше по телефон со Владимир Путин два часа, а следниот ден се сретна со Володимир Зеленски во Белата куќа, каде што немаше знаци за тензиите што ги видовме на нивниот состанок во февруари.

Во недела, водителот на телевизијата Фокс го праша дали за време на тој разговор добил впечаток дека Путин е „подготвен да ја заврши оваа војна без да земе значајна територија од Украина?“

Трамп одговори: „Јас сум, јас сум“. Но, неговиот одговор се промени кога водителот го заврши прашањето и праша дали Путин ќе ја врати украинската територија. „Па, тој ќе земе нешто. Мислам, тие се бореа, тој сепак многу победи. Мислам, знаете… тој сепак нешто освои“, рече Трамп, пред неточно да дофрли: „Знаете, ние сме единствената земја што влегува, добива војна, а потоа си оди“.

