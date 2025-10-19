Новиот извештај на „TSMC“ е уште еден знак за бумот на трошење за AI

„Taiwan Semiconductor Manufacturing Co“ (TSMC) објави подобар од очекуваниот пораст на кварталната добивка од 39%, уште еден знак за растечка побарувачка за компоненти како чиповите на „Nvidia“ кои ја напојуваат вештачката интелигенција (AI), објави „Bloomberg“.

„TSMC“ објави 452,3 милијарди нови тајвански долари (14,8 милијарди долари) нето добивка за кварталот што заврши во септември, во споредба со просечната проценка на аналитичарите од 405,5 милијарди. Компанијата претходно објави зголемување на приходите за 30% поголемо од очекуваното, што ги одразува милијардите долари што технолошките компании од „OpenAI“ до „Oracle“ ги вложуваат во центри за податоци во ерата по „ChatGPT“.

Резултатите потврдуваат како „TSMC“, која произведува чипови за „Apple“ и повеќето од водечките дизајнери на чипови во светот, останува еден од најголемите корисници на бумот на инфраструктурата за вештачка интелигенција. Се очекува дека таа потрошувачка ќе достигне 1 трилион долари во наредните години. Инвестициската лудост, заедно со брзиот пораст на проценките на технолошките акции, доведе до споредби со дот-ком балонот, со оглед на континуираниот недостаток на широко користени апликации и услуги за вештачка интелигенција.

Како најнапреден производител на полупроводници во светот, „TSMC“ е лидер во инвестициската лудост во вештачката интелигенција, предводена од „Nvidia“. Втората произведува моќни забрзувачи кои се клучни за обука и водење на услуги за вештачка интелигенција како „ChatGPT“ и „DeepSeek“. Во јули, „TSMC“ ја зголеми својата прогноза и рече дека очекува нејзините приходи за 2025-та година да пораснат за 30%, што го одразува нејзиното лидерство на пазарот.

Компанијата е исто така единствен производител на процесори за „iPhone“ и многу други уреди во време кога побарувачката на потрошувачите за електроника останува неизвесна со оглед на трговскиот конфликт меѓу САД и Кина.

Компаниите низ глобалниот синџир на снабдување со полупроводници се подготвуваат за нарушувања откако Кина воведе ограничувања за извоз на ретки минерали, а САД одговорија со дополнителни тарифи и ограничувања за продажба на софтвер во азиската земја.