САД го зголемуваат производството на литиум. Како ова ќе влијае на цените?

САД се стремат да се приклучат на листата на најголемите светски добавувачи на литиум. Земјата во моментов е во голема мера зависна од увоз од неколку земји, како и од последователното производство на производи базирани на литиум, како што се батерии за електрични возила и складирање на енергија.

Централната улога на металот во зелените технологии го направи „бело злато“ на транзицијата кон чиста енергија, при што интересот за синџирите на снабдување со литиум значително расте, пишува „Oilprice“.

Меѓународната агенција за обновлива енергија (IRENA) проценува дека побарувачката за литиум само за производство на батерии ќе се зголеми десеткратно помеѓу 2020-та и 2030-та година. Сепак, цените на литиумот покажаа екстремна нестабилност во последните години, погодени од огромните флуктуации во последните неколку месеци.

Цените на литиумот сѐ уште се многу пониски отколку што беа пред само неколку години, но тоа не го намали инвестицискиот интерес, особено во САД, каде што додавањата на капацитети штотуку почнуваат да се зголемуваат.

Единственото место во САД каде што се ископува и произведува литиум е рудникот „Silver Peak“ во Невада. Но, на тој проект ќе му се придружат многу други, бидејќи големите технолошки компании и администрацијата на Трамп го насочуваат своето внимание кон рударството на литиум.

Стартапот од Силиконската долина, „Lilac Solutions“, собира 250 милиони долари за изградба на објект за екстракција на литиум од наоѓалиште во Солт Лејк Сити со користење на патентирана технологија за јонска размена.

Администрациите на Бајден и Трамп, исто така, инвестираа во изградба на домашно производство на литиум. САД имаат огромни резерви на литиум и постојано откриваат нови и поголеми наоѓалишта на белиот метал, особено во Невада и Арканзас.

Бирото за управување со земјиштето досега одобри три дополнителни проекти за рудник за литиум во Невада. Најзначаен од нив е рудникот „Thacker Pass“, кој администрацијата на Бајден го поддржа со значителни заеми. Администрацијата на Трамп дозволи да се користи тој заем, но побара капитал за возврат – 5% во проектот и 5% во инвеститорот на проектот, „Lithium Americas“.

„Трамп го поддржува овој проект. Тој сака тој да се случи и сака да биде фер кон даночните обврзници“, рече функционер на Белата куќа.

Белата куќа има стратешки интерес да го зголеми домашното производство на литиум за да ја олесни зависноста на земјата од синџирите на снабдување доминирани од Кина. Кинеските компании контролираат 25% од светскиот капацитет за рударство на литиум и 60% од капацитетот за рафинирање на металот. До 2026-та година, Кина ќе ја престигне Австралија како најголем производител на литиум во светот. Тоа му дава на Пекинг значителна количина политичка моќ што ќе биде среќен да ја искористи. Само минатата недела, Министерството за трговија на Кина и Генералната царинска управа објавија дека ќе воведат контрола на извозот на литиумските батерии почнувајќи од ноември.

Но, овој обновен интерес за преобликување на синџирите на снабдување со литиум би можел да дојде на сметка на потенцијалното закрепнување на цените на металот.

„ Globe and Mail “ објавува дека „тековниот пазар ја одразува реалноста на глобалната прекумерна понуда и серија проекти за рудници за литиум низ целиот свет“. Понатаму, аналитичарите веруваат дека цените ќе продолжат да паѓаат помеѓу 2026-та и 2030-та година, од опсег од 12.000 до 17.000 долари по тон следната година до 10.000 до 15.000 долари до крајот на деценијата.

„Голем број фактори, вклучувајќи ги политиките на Кина за капацитетот и дозволите за рудници, хемијата на батериите и рециклирањето на батериите, како и пенетрацијата и прифатливоста на електричните возила, ќе играат улога во идните цени“, предупредува „Globe and Mail“.