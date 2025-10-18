ЕЦБ гледа постојана инфлација, но и јасен пат за каматните стапки

Додека инфлацијата во еврозоната ќе остане постојана, сегашниот пат за каматните стапки останува јасен, изјави гувернерот на германската централна банка и член на Управниот совет на Европската централна банка (ЕЦБ), Јоаким Нагел, цитиран од „CNBC“.

„Не гледам причина да се промени ништо“, рече тој на годишните состаноци на Меѓународниот монетарен фонд (ММФ) и Светската банка во Вашингтон.

Нагел рече дека тензиите во глобалната трговија создадоа ситуација во која сите добиваат. Но, тој ги истакна добрите вести за германската економија во последните недели, при што истражувачките институти во земјата неодамна ги зголемија своите прогнози за раст за 2025-та година. Во меѓувреме, „Goldman Sachs“ очекува економијата на Германија да се прошири за 1,4% во 2026-та година и 1,8% во 2027-та година.

Германскиот гувернер го наведе приватното кредитирање како област на загриженост, истакнувајќи дека големината на пазарот и влијанието на помалку регулираните играчи е нешто што регулаторите ќе треба внимателно да го следат.

Во одделно интервју, гувернерот на француската централна банка, Франсоа Вилерој де Гало, рече дека препорачува „флексибилен прагматизам“ кога станува збор за патот на каматните стапки.

„Ние сме во добра позиција, но добрата позиција не значи фиксна позиција“, рече тој.

За разлика од неговиот колега од ЕЦБ, Нагел, францускиот централен банкар посочи дека следниот потег на каматната стапка е поверојатно да биде намалување отколку зголемување.

Во меѓувреме, Пјер Вунш, гувернер на белгиската централна банка, рече дека веројатноста ЕЦБ повторно да ги намали каматните стапки „се намалува во последните неколку недели или месеци“, делумно поради силата на еврото.

„Инфлацијата во секторот на услуги е сè уште 3%, па тоа е нешто што треба да го следиме“, предупреди тој.