„BMW“ не може да се справи со интересот за „iX3“

„BMW“ официјално влезе во својата ера „Neue Klasse“ откако го претстави „iX3“ на Саемот за автомобили во Минхен минатиот месец. Електричниот „SUV“ не само што означува почеток на нова ера за пошироката гама на модели на „BMW“, туку ги има и сите предуслови да стане еден од најбараните автомобили на самиот пазар.

Помалку од два месеци по неговото претставување во Минхен, раководителот на продажба на „BMW Group“ во Германија, Кристијан Ах, откри дека интересот за „iX3“ ги надминал дури и најоптимистичките прогнози. Во првите шест недели по неговото лансирање, компанијата добила повеќе од 3.000 нарачки само за германскиот пазар. Овие 3.000 единици можеби звучат скромно во споредба со бројките од Кина, но тоа е разбирливо. Минатата година, Германија забележа продажба од 2,8 милиони нови патнички автомобили, додека Кина надмина 31 милион.

Реакцијата на потрошувачите изгледа уште поимпресивна, со оглед на тоа што „BMW“ сè уште нуди тест возења на моделот. Во Германија, цените за „iX3“ почнуваат од 68.900 евра, но следната година се очекува уште поевтина верзија, почнувајќи од близу границата од 60.000 евра. Засега, сепак, само една варијанта е достапна за продажба – „iX3 50 xDrive“, кој има два електрични мотори со 463 ks и опсег од 644 км.

Ах додаде дека планираните стапки на производство на „BMW“ до 2026-та година нема да можат да ја задоволат големата побарувачка за моделот. Наскоро ќе му се придружи електричен седан – „i3“, кој исто така ја користи платформата „Neue Klasse“. Технички, електричната серија „3“ во голема мера ќе го повтори „iX3“.

Во исто време, баварскиот концерн продолжува да се потпира на моделите со внатрешно согорување за да ја зголеми продажбата. „BMW“ е убеден дека дизел горивото сè уште има долг век на траење и инвестира за да ги направи своите мотори поефикасни и почисти. Германскиот производител работи и на нова генерација мотори со внатрешно согорување, кои ќе дебитираат многу наскоро.

Одлуката на „BMW“ е сосема логична со оглед на резултатите. Покрај рекордната продажба на електрични возила минатата година, концернот забележа највисок резултат на испораки на автомобили со V8 мотор. 4,4-литарскиот двоен турбо е инсталиран на врвните модели на брендот, од кои некои се стандардни, додека други се дел од plug-in хибриден систем со до 750 ks.