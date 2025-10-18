„Apple“ ги лансира новите модели на „MacBook Pro“, „iPad Pro“ и „Vision Pro“

„Apple“ ги објави новите модели „MacBook Pro“, „iPad Pro“ и „Vision Pro“ со ажуриран чип „M5“ што им овозможува да работат побрзо од нивните претходници, објави „CNBC“.

Новите модели на „MacBook Pro“ почнуваат од 1.599 долари и ќе бидат достапни на 22-ри октомври. 11-инчниот „iPad Pro“ започнува од 999 долари. Најновата верзија на „Apple Vision Pro“, која вклучува „Dual Knit Band“, ќе биде достапна по почетна цена од 3.499 долари.

Новите уреди, кои се веднаш достапни за претходна нарачка во Соединетите Американски Држави, се најновите дополнувања на есенската линија на производи на „Apple“.

Компанијата ги лансираше моделите „iPhone 17“ и „Apple Watch Series 11“ во септември. „Apple“ обично потоа нуди ажурирани лаптопи, „iPad“ или други уреди во октомври.

Кварталот до крајот на декември е најголем за „Apple“ во однос на приходите од продажба, благодарение на празничното и божиќното пазарување. Затоа компанијата обично ги ажурира своите најпродавани производи на есен. Оваа година е исто така првиот целосен квартал со продажба на „iPhone 17“.

Веста доаѓа во време кога аналитичарите од Волстрит внимателно ги следат новите производи на „Apple“ за да видат дали компанијата ќе ги зголеми цените или ќе ги апсорбира трошоците поврзани со најавените и потенцијалните царини на претседателот Доналд Трамп, особено за чиповите и Кина.

Иако „iPad“-ите и „MacBook“-ите не се толку важни за „Apple“ како продажбата на „iPhone“, тие остануваат огромен дел од нивното работење.

„Apple“ објави продажба на „iPad“ од 6,58 милијарди долари во кварталот што заврши во јуни, што е намалување од 8% во однос на истиот период од претходната година. Компанијата го припиша тоа на неповолните споредби со кварталот од претходната година, кога беа објавени новите „iPad Pro“.

Продажбата на „Mac“ во кварталот што заврши во јуни изнесуваше 8,05 милијарди долари, што е зголемување од 15% во однос на истиот период од претходната година. Порано оваа година, „Apple“ објави нова верзија на она што го нарекува свој најпродаван лаптоп, „MacBook Air“.

„Apple“ никогаш не ги објави бројките за продажба на очилата „Vision Pro“, но тие се вклучени заедно со продажбата на „Apple Watch“ и „AirPods“ во одделот за носечки уреди и други производи на компанијата. Аналитичарите веруваат дека приходите на компанијата од „Vision Pro“ се незначителни.

„MacBook“, „iPad“ и „Vision Pro“ заедно сочинуваат многу помал дел од приходите на „Apple“ од „iPhone“, кои сочинуваа повеќе од 47% од приходите на компанијата во кварталот што заврши во јуни, нешто помалку од 45 милијарди долари. Аналитичарите од Волстрит имаат тенденција да се фокусираат на продажбата и растот на „iPhone“, а не на секундарните производни линии на компанијата.