Сакате ефикасно да ослабете? Пробајте го овој вкусен појадок

Појадокот често се нарекува најважниот оброк во денот, но смислувањето оброк што го поддржува слабеењето не е секогаш лесно. Иако не постои магичен рецепт што ќе ги забрза резултатите, постојат оброци што многу диететичари ги препорачуваат бидејќи се едноставни, хранливи и вкусни.

Клучот е да се подготват однапред, особено оние оброци што можат да се направат претходната вечер, за да можеме да го започнеме денот поздраво и полесно да се држиме до нашите цели наутро без стрес.

Според диететичарката Трејси Бригман, едноставен појадок што може да го поддржи слабеењето е „овес преку ноќ“, овесна каша подготвена преку ноќ.

„Овесната каша е богата со растителни влакна и помага во стабилизирање на нивото на шеќер во крвта“, објаснува Бригман.

Подготовката е едноставна, само измешајте овес со вода или млеко, а по желба, можете да додадете протеински прав или грчки јогурт за дополнителен внес на протеини. Оставете ја смесата во фрижидер преку ноќ и е подготвена за вашиот утрински оброк.

Разновидноста обезбедува избалансиран внес на хранливи материи

Сепак, Бригман предупредува дека при подготовката треба да обрнеме внимание на количината и адитивите.

„Додавањето состојки како чоколадо или полномасно млеко ја зголемува содржината на калории и шеќер“, забележува таа.

Ако оброкот не содржи доволно протеини, можеме брзо да станеме гладни, што поттикнува почесто грицкање и со тоа го забавува губењето на тежината. Тој исто така додава дека овесната каша не треба да биде единствениот појадок секој ден бидејќи „различната храна содржи различни витамини и минерали, па разновидноста обезбедува избалансиран внес на хранливи материи“.

Покрај овесната каша, се препорачуваат и други едноставни опции што можат да се подготват претходната вечер. Диететичарката Џана Тотиљо предлага пудинг од семе од чиа бидејќи е богат со растителни влакна и полнење.

„Одлично е да се подготви однапред, можете да го направите во тегла и да го понесете со себе“, вели Тотиљо.

Диететичарката Маријана Динеен препорачува мешање на семето од чиа со незасладено млеко, додека диететичарката Каролин М. Фокс препорачува салата од јајца со авокадо и урда.

„Овој оброк е богат со протеини и здрави масти и лесно може да се намачка на тост од цело зрно“, вели Фокс, додавајќи дека замената на мајонез со урда може да ви помогне да се чувствувате сити и да ја намалите потребата за грицки.