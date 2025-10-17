ПочетнаИНТЕРЕСНОДобра замена: „Лажен ајвар“ готов за само половина час
Добра замена: „Лажен ајвар“ готов за само половина час

21
ајвар

Брза и вкусна замена за ајвар! Научете како да подготвите „лажен ајвар“ за само 30 минути – совршен домашен намаз од печени пиперки.

Ајварот е еден од најпопуларните намази на Балканот, но неговата подготовка често трае со часови, па и денови. Ако немате време да стоите покрај шпоретот, овој рецепт за брз ајвар или „лажен ајвар“ е вистинското решение. Готов е за само половина час, а неговиот вкус потсетува на традиционален домашен ајвар.

Состојки за брз ајвар

-црвени пиперки (количина по желба)
-масло
-лук
-сол
-зачини по вкус (лута пиперка, бибер, оригано…)

Подготовка на „лажен ајвар“ – чекор по чекор

1.Печење пиперки – наместо рерна или скара, користете тава со капак. Печете на средна температура додека не омекнат и не добијат лесна кора.

2.Ладење и лупење – оставете ги пиперките да се изладат, а потоа излупете ги. Ова е најсложениот дел од рецептот.

3.Мешање – ставете ги пиперките во блендер, додадете масло, сол, лук и зачини.

4.Последен чекор – блендирајте додека не добиете мазна смеса. Сервирајте веднаш со леб, месо или како прилог.

Предности на овој рецепт

-Готово за само 30 минути
-Идеално кога сакате домашен намаз без долго готвење
-Можете да го прилагодите по ваш вкус – благ или лут
-Одлично со појадок, вечера или како прилог

