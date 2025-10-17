„Bank of America“ ги зголеми прогнозите за нето приход од камати по силниот квартал

„Bank of America“ ги зголеми долните граници на своите прогнози за нето приход од камати и ги надмина очекувањата за профит на Волстрит, бидејќи нејзините инвестициски банкари имаа корист од многу силниот трет квартал.

Втората по големина американска банка сега очекува нето приходот од камати во четвртиот квартал да биде помеѓу 15,6 и 15,7 милијарди долари, што е зголемување од околу 8 проценти во однос на претходната година. Намалувањето на каматните стапки од 25 базични поени од страна на Федералните резерви во септември би можело да ја зголеми побарувачката од заемопримачите.

Акциите на заемодавателот пораснаа за околу 4 проценти во претпазарното тргување.

Банката и нејзините најголеми конкуренти имаат корист од обновената корпоративна доверба во големите спојувања и аквизиции.

Таксите за инвестициско банкарство на „Bank of America“ се зголемија за 43% на 2 милијарди долари во кварталот во однос на истиот период минатата година, во споредба со претходната прогноза на менаџментот за зголемување од 10% до 15%.

Нето приходот од камати се зголеми за 9% на 15,2 милијарди долари во кварталот во однос на истиот период минатата година.

„Bank of America“ претходно изјави дека очекува рекордни нето приходи од камати во 2025-та година.

„Силниот раст на кредитите и депозитите, во комбинација со ефикасно позиционирање на билансот на состојба, доведе до рекордни нето приходи од камати“, изјави извршниот директор Брајан Мојнихан во соопштението.

Сепак, акциите на „Bank of America“ имаат послаби резултати од своите конкуренти и индексот на банкарски компании „KBW“ досега во 2025-та година.