Суверениот долг станува глобален проблем

Министрите за финансии и централните банкари кои се собираат во Вашингтон за годишните состаноци на Меѓународниот монетарен фонд (ММФ) се соочуваат со меѓународен трговски систем во хаос, неизвесност околу доларот и каматните стапки, како и финансиски пазари кои (засега) се вознемирувачки самодоволни, објави Блумберг во уреднички текст.

И среде сите овие предизвици, креаторите на политиките треба да бидат претпазливи за нешто друго: По години занемарување, јавниот долг се претвора во сè посериозен ризик.

Пред пет години, буџетските дефицити низ целиот свет скокнаа поради пандемијата. Заклучоците ја задушија економската активност и ги намалија даночните приходи, додека трошењето се зголеми додека владите се бореа да ги заштитат ранливите. Дефицитот се зголеми од 3,5% од глобалното производство во годината пред вонредната состојба на 9,5% во 2020-та година. Несомнено беше потребен силен фискален одговор – но, како што многумина инсистираа тогаш, тој мора да се поништи што е можно поскоро потоа. Тоа не се случи. Дури и сега, дефицитите се повисоки отколку во 2019-та година.

Пред пандемијата, државниот долг беше 84% од глобалниот бруто домашен производ (БДП). Сега е 95%. Во секоја земја – вклучувајќи ги САД, Велика Британија и поголемиот дел од Европската Унија – односот долг-БДП е на добар пат да го надмине растот на производството. До 2030-та година, дури и ако сè оди добро, односот на глобалниот долг би можел да го надмине нивото од 2020-та година, кога фискалната вонредна состојба беше најлоша.

Односот на вкупниот државен долг-БДП. Графикон: „Bloomberg LP“

Државниот долг, сам по себе, не е лоша работа и нема фиксен плафон за тоа колку високо може безбедно да се искачи. Но, како што расте, таканаречениот фискален капацитет се намалува, оставајќи им на владите помалку простор за маневрирање кога ќе удри следната криза. Комбинацијата од продолжен недостаток на дисциплина, лоши економски вести и нестабилни финансиски пазари може да ги доведе земјите во толку длабока дупка што единствениот излез е некаков вид на неплаќање на долгот – или буквално или прикриено како инфлација.

Сентиментите се променија по глобалната криза во 2008-ма година и ќе треба повторно да се опорават. И бидејќи посткризното закрепнување беше толку бавно, штедењето – напорите за повлекување на претходните стимулации – заработи лошо име. Се зборуваше за „трајна стагнација“ бидејќи каматните стапки паднаа на историски најниски нивоа за кои тогаш се сметаше дека се трајни. Евтините пари со години ги правеа поголемите дефицити достапни. Балансирање на буџетот? Отсега, владиното задолжување ќе се исплати.

Фактите се променија, но начинот на размислување опстојува. Повеќето американски политичари едноставно престанаа доволно да се грижат за постојано растечкиот долг. На други места во светот, владите може да даваат празни ветувања за потребата од дисциплина – во некои случаи со спроведување на буџетски правила или создавање „фискални совети“ за справување со проблемите – но нивните активности не се доволни. Доколку долгорочните каматни стапки прилагодени на инфлацијата го надминат економскиот раст и се зголемат уште повеќе, долгот ќе продолжи да расте, а намалувањето на дефицитот ќе биде сè потешко.

Сè поголема е веројатноста дека ова ќе се случи. Во Соединетите Американски Држави и Европа, стареењето на населението ги зголемува коефициентите на зависност, што ги намалува приходите и ги зголемува социјалните трошоци. Владите, исто така, ја препознаваат потребата од поголеми трошоци за одбрана. Итно е потребна нова и подобра инфраструктура, вклучително и за транзицијата кон чиста енергија. А справувањето со следната рецесија, а камоли со следната пандемија, е прашање на кога, а не дали.

Единствената алтернатива на потенцијален фискален колапс е комбинирање на намалувањето на трошоците со нови приходи. Но, прво, креаторите на политиките ќе треба да разберат колку ранливи станале нивните економии. Времето за повторно измислување на фискалната дисциплина е поминато; наместо тоа, ни треба вистински план да направиме нешто во врска со тоа.