„Honor“ работи на нов паметен телефон со преклопна роботска камера

Кинескиот производител на паметни телефони „Honor“ објави дека развива паметен телефон со камера што се преклопува и расклопува од уредот користејќи роботска рака, објави „CNBC“.

Компанијата вели дека планира да сподели повеќе детали за моделот на „Mobile World Congress“ во Барселона на почетокот на следната година.

Уредот ќе биде најновиот кинески производ во категоријата потрошувачка електроника што ќе се обиде да ги потресе дизајните на хардвер што се познати со децении со интегрирање на вештачка интелигенција.

Претходно, „Roborock“, со седиште во Пекинг, започна со продажба на роботска правосмукалка со рака што се преклопува од горе и комбинира вештачка интелигенција со сензори за да открие пречки што преклопниот елемент треба да ги отстрани.

„Honor“ го нарекува производот „роботски телефон“ и вели дека ќе вклучува вештачка интелигенција, но не даде конкретни детали.

Компанијата вели дека воведува алатки за вештачка интелигенција што им помагаат на корисниците на паметни телефони да скенираат кинески страници за е-трговија за персонализирани понуди за купување, брзи резервации на такси или совети за тоа како подобро да ја позиционираат камерата за фотографија.

Овој потег е дел од планот на „Honor“ да потроши 10 милијарди долари следната година за трансформација во компанија за уреди со вештачка интелигенција.

