Шефот на „Nissan“ признава дека ќе врати еден легендарен модел

Во последните години, многу производители на автомобили се фокусираа на производство на кросовери, теренци и електрични возила, постепено оставајќи ги класичните спортски автомобили во втор план.

Сепак, не сите компании се подготвени целосно да ги напуштат традиционалните модели. Некои брендови инвестираат многу во оживување на своите иконски автомобили, а сега „Nissan“ им се придружува.

За можното враќање на легендарниот спортски модел „Silvia“ се зборуваше долго време, но сега гласините ги потврди извршниот директор на „Nissan“, Иван Еспиноза. Во интервју за „Kuruma News“, тој директно изјави дека сака да ја врати „Silvia“ во понудата на брендот. И прецизираше дека евентуалната нова генерација треба да биде лесна како оригиналот, но да ги исполнува сите модерни барања.

„S15, со својот високо-перформансен 2,0-литарски турбо мотор, е еден од моите омилени во историјата на ‘Nissan’. За мене, овој автомобил е еден од најдобрите лесни спортски автомобили што некогаш сме ги создале. Комбинацијата на шасија и погон е многу забавна, благодарение на исклучително лесната и добро подесена шасија“, рече Еспиноза.

Шефот на „Nissan“ додаде дека е многу важно брендот да ја врати довербата кај помладата демографија и на тој начин да привлече нови клиенти.

„Мораме да понудиме нешто навистина привлечно што ќе ги натера младите клиенти да го следат брендот“, објасни Еспиноза.